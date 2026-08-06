‘ଚାରି ଲକ୍ଷ ନିଅ, 25 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ଜାଗା ଖାଲି କର’: ବିସ୍ଥାପନ ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ଦପଡ଼ାର 150 ପରିବାର
ସମଲେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଜ-2 ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ବନ୍ଦପଡ଼ାର 150 ପରିବାର l ଜାଗା ସହ ଘର କରିକି ଦେବାକୁ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 6, 2026 at 12:25 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ‘25 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର କରିକି ରହିଛୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୋଟିସ ଆସୁଛି ଯେ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜାଗା ଛାଡିଦିଅ l ଏହି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କଣ କରି ପାରିବୁ ?’ ଏ ହେଉଛି ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ବନ୍ଦପଡ଼ାର ଜିତେଶ୍ବରୀ ବେହେରାଙ୍କ କଥା । କେବଳ ଜିତେଶ୍ବରୀ ନୁହେଁ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦପଡାର 150 ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ରାତି ପାହିଲେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି, ସରକାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ କେଉଁଠି ସେ ଚିନ୍ତା ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି । ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନଶୁଣିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବେ ବୋଲି ସିଧାସିଧା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଜାରି...
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାମ ଜାରି ରହିଛି l ତେବେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋଟ 234ଟି ଘର l ଏହି ଘର ଗୁଡିକରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଦପଡ଼ାର ପ୍ରାୟ 150 ଗରିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି l
30 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି...ଯିବେ କୁଆଡେ ?
ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ପରିବାର ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ବିସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରଡ଼ିହ ଜମି ସହ ଘର ତିଆରି କରିକି ଦିଆଯାଉ l
ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ -1ରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଘୁନଘୁଟିପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘରଡ଼ିହ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି କରିକି ଦିଆଗଲା ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି l ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ୍ଦପଡ଼ାବାସୀ କହିଛନ୍ତି l
‘ଘରଟେ କରିକି ଦିଅ’...ନହେଲେ ବାସହରା
ବନ୍ଦପଡ଼ା ସୋନୁ ବଢ଼େଇ(60) ଯିଏ ଜଣେ ଚା’ ଦୋକାନୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଏଠାରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି l ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଟାଉନ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆମେ ଏହି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ଟିଏ କରି ରହିଲୁ l ଏଠି ରହୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଅଟନ୍ତି l ମଜୁରୀ କଲେ ଯାଇ ଘର ଚଳେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଜାଗା ଖାଲି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି l ପ୍ରଥମେ ଘରଡ଼ିହ ଜାଗା ସହ ଘର ତିଆରି କରିକି ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ ଆମେ ବାସହରା ହୋଇଯିବୁ l’
ଏବେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ...
ସେହିପରି ଏହି ସ୍ଥାନର ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମହିଳା ହେଲେ ରୀନା ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ l ସେ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି l ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି 500 ଜଣ ମତଦାତା l ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେହି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ କେହି ସହଯୋଗ କରୁ ନାହାନ୍ତି l ଯଦି ଜାଗା ଦେବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବୁ l’
ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାଂଶୁ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମଲେଇ ଯୋଜନା ଫେଜ -1ରେ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସମଲେଇ ଯୋଜନା ଫେଜ-2 ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟତା ଥିବା ବସତି ଅଞ୍ଚଳ( Slum)ର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଓ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟପଟେ Non slum ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜ ଅନୁସାରେ କେବଳ କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l
ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ-2ରେ ରହିବ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ-2 ର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ OBCCକୁ ଦିଆଯାଇଛି l ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ -2ର ମୋଟ ବଜେଟ 83.7 କୋଟି ରହିଛି l ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ନିବାସ, 3 ଟି ବଡ଼ ହଲ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଲେକ-ଜୋନ, ଉଦ୍ୟାନ, ବୋଟିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଶୁ ପାର୍କ, ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଜା, ଏସଟିପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପାର୍କିଙ୍ଗ ଓ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ l ତେବେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ବଜେଟ 150 କୋଟି ଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର