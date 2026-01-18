ବିଜେପିକୁ ଶାସନରୁ ହଟେଇବା ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର: ଅଖିଳେଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ Vision India କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ । ବିଜେପିକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ନବୀନଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଂଶସା ।
Published : January 18, 2026 at 10:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ । ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ଏସଆଇଆର, ଗୋ' ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସେ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ Vision India କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ।
କ'ଣ କହିଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ?
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଥିଲେ,"ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୋରାତ୍ମ୍ୟ ନେଇ ବିଶେଷ ସୂଚନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏଭଳି ଘଟଣାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ବିଜେପିର ଲୋକ ସାମନାକୁ ଆସିଲେ । ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ ବିଜେପିର ନେତା । ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ନେତା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଗୋ ମାଂସ ମନ୍ଦିରରେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ୧୮ ଜଣ ବିଜେପି ନେତା ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ବିଜେପି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହୁଏ । ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ପାଳନ କରାଯାଉ । ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ।"
ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଂଶସା:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ," ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ସେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବିଜେପିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟେଇବେ । ମୋ ବାପା ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢାଇବୁ । 'କାମ କଥା କୁହେ' ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦେଖିଥିଲି । ଏହି ନାରା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ନବୀନ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତି । ଦେଶରେ ଓଡି଼ିଶା ଏକ ଭଲ ରାଜ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ହାତରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ'ଣ କରୁଛି ଠିକଣା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି କିଛି କରୁନାହିଁ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କିଛି କରୁନାହିଁ ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ," ଦେଶରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଡି, ସିବିଆଇ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି । କେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବାଦ ପଡିନାହାନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ରହିଛି । ବିଜେପିରେ ଇଡ଼ି, ସିବିଆଇ, ଆୟକର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଶାସନ ଗାଦିରୁ ବିଜେପିକୁ ହଟେଇବା ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ କୋଟି ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି । ଆଧାର ସହିତ ଏହା ସଂଯୋଗ ହେଉନାହିଁ । ଘଟଣାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ । କାରଣ ଏମାନେ ଏସଆଇଆରରେ ଘୋଟାଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏସଆଇଆରର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ । ଏସଆଇଆରର ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଉ ବୋଲି କହୁଛୁ ।"
Vision India କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସାଂସଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଥିଲେ,"Plan, Develop & Ascent ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଆଜିର ମଣିଷ କେବଳ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା, ଉତ୍ତମ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଚାହିଁଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏହାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତାର ମୂଳ ଆଧାର ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ,"ଆମ ପରିବେଶ - ଘର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆମ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସହଯୋଗୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଉପରେ ଚାପ କମିପାରିବ ଓ ଜନସାଧାରଣର ଦେଶ ଗଠନରେ ଅବଦାନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଇଂଜିନ ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ,"ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବଜେଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଗୋଟିଏ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ।"
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଆଲ୍କା ଦାହିୟା କହିଥିଲେ , "କ୍ୟାନ୍ସର ତଥା କର୍କଟ ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ । ଏହା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କେତେକ ଲୋକ ଏଯାଏଁ ଭାବୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ । ଠିକ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ ।"
ଡାକ୍ତର ପଙ୍କଜ ଭାରତୀ କହିଥିଲେ, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।"
ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ବର୍ମା କହିଥିଲେ, "ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ସଙ୍କେତ ଖୋଜନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଆଧାର ।"
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ଜେନା, ସିପିଏମ ନେତ୍ରୀ କମ୍ରେଡ ପୁଷ୍ପା, ସିପିଏମଏଲ ନେତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପାତ୍ର, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ ନେତା ଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ ରାୟ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ କୌଶଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ର ସଂଚାଳନ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର