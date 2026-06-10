ETV Bharat / state

Civic Issue ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି 'ସାଲର' ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ; ନା ଯାଇଛି ବିଜୁଳି, ନା ମିଳୁଛି ପାଣି

ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢି ଲଢି ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଯାଇଛି । ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନକୁ ଏମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Salara a remote village inside Satkosia Sanctuary in Angul
ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 6:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: କେଉଁଠି ରାଜରାସ୍ତା ଆଲୁଅରେ ଚମକୁଛି । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାର ଲେଖା ଯାଇଛି । ଏହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପୀଢି ପରେ ପୀଢି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ । ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢି ଲଢି ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଯାଇଛି । ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନକୁ ଏମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଅଭାବ, ଅନଟନ ଦେଇନି ବରଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଇଛି । ହେଲେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ କାହିଁ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ କ୍ୟାମେରାରେ ସାଲର ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା

ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି 'ସାଲର' ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ (Etv Bharat)

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଲର ଗାଁ । ସମସ୍ୟା ଘେରା ଏ ଗାଁର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଖାଲି ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ ଧକ୍କା । ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ କେମିତି ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କେମିତି ଏ ଗାଁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ସାଉଁଟି ଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ।

ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ

Salara a remote village inside Satkosia Sanctuary in Angul
ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ସାଲର ଗାଁ (Etv Bharat)

ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଦେହୁରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସାଲର ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଲୋକସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତସପନ । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସେ । ତାଟି କବାଟ ପଡିଯାଏ । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବିପଦ । ଦିନର ଅବସ୍ଥା ବି ଆହୁରି ଦୟନୀୟ । 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନୁଆଁଣିଆ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡେ । ହାତ ପଙ୍ଖା ହିିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା । ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁ ଏଠି ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚର୍ମ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ।'

ପିଇବା ପାଣିର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଚୂଆ

Salara a remote village inside Satkosia Sanctuary in Angul
ଚୂଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା (Etv Bharat)

ସାଲର ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ । କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତନ ଆସି ପାରି ନାହିଁ । ବିକାଶ କହିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କେବଳ ପକ୍କା ସଡ଼କଟି । ହେଲେ ଏ ସଡକ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ବାଟବଣା ହୋଇ ଯାଉଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏଠି ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ମିଳିଛି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟସେବା । ଏପରିକି ମଣିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକିଏ ବି ମିଳେନି । କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଡି ଡେଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଚୂଆ ଖୋଳି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ।

ରାତି ହେଲେ ମଣିଷ ଘରେ ରହୁଛି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ

Salara a remote village inside Satkosia Sanctuary in Angul
ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା (Etv Bharat)

ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅନାଦି ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ । ବସତି ଆରମ୍ଭରୁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ । ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬କିମି ଦୂରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ମିଳିଛି । ଅଥଚ ସାଲର ଗାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗ । ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁକୁ ସୋଲାର ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ଘୋଟି ଯାଉଛି ଅନ୍ଧକାର । ତାଟି କବାଟ ପଡି ଯାଉଛି । ମଣିଷ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, ହାତୀ ଓ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅବାଧରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ।'

Salara a remote village inside Satkosia Sanctuary in Angul
ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା (Etv Bharat)

ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି । ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଯୋଗୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚର୍ମ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଖରା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ସୋଲାର ପମ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଥିବାରୁ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ । କେତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗାଁ ନିକଟ ନାଳରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । କାରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ ଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ । ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ ବା କେହି ଗୁରୁତର ହେଲେ ଦମକଳ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ଫୋନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି ।'

Salara a remote village inside Satkosia Sanctuary in Angul
ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି 'ସାଲର' ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ (Etv Bharat)


ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବନ ବିଭାଗ
ସେହିପରି ଗାଁ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପରିବେଶ କର୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ କି ସୋଲାର କାମ କରୁନି । ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ପାଠ ପଢି ନ ଥିବାରୁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି । ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାଲର ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଗତ ବର୍ଷ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ କରି ସେମାନେ ସ୍ବେଛାକୃତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ନେଇ ସାତକୋଶିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନକଲି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । ଏହା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ନଜର ସେହି ଗାଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପରେ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନି ବନ ବିଭାଗ ।'

Salara a remote village inside Satkosia Sanctuary in Angul
ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା (Etv Bharat)

ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯାଗ ଦାବିରେ 21ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା

ଅନାଦି ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସାତକୋଶିଆ ଡ଼ିଏଫଓ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ବୈଠକ କରି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ମାସ ୨୦ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ ୨୧ତାରିଖ ଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।'

ଗାଁର ମହିଳା ପଦ୍ମିନୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ, ଭାଲୁ ପାଖରେ ରହୁଛୁ । ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ଆଜିଯାଏ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ ଥିବାରୁ ପାଣି ଆସି ପାରୁନି । ଖରାଦିନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି । ବନ ବିଭଗ କିଛି କରୁନି । ବରଂ ଆମକୁ ଗାଁ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ।'

ଏନେଇ ସାତକୋଶିଆ DFO ଗଦାଧର ପାତ୍ର କିହିଛନ୍ତି 'ଏବେ ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ଉଠିଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ।'

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନୟନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କକ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେଥି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି । ହେଲେ ସାଲର ଗାଁରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଗୁଡିକ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବରଦାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ ! ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 120 ପରିବାର

TAGGED:

ଅନୁଗୋଳର ଅବହେଳିତ ଗାଁ ସାଲର
TRIBAL FAMILIES OF SALARA
REMOTE VILLAGE SALARA
ସତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
VILLAGE INSIDE SATKOSIA SANCTUARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.