ପବିତ୍ର ଅଁଳାନବମୀ; କାଲି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା' ରାଧାରାଣୀ, ସଜେଇ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ

ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଓ ପଞ୍ଚୁକରେ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

SakhiGopal Gopinath Temple
SakhiGopal Gopinath Temple
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
ପୁରୀ/ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ: ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ । ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିବ । ଅଁଳା ନବମୀରେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସାକ୍ଷୀଗୋପିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଓ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାସହ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉଙ୍କ ନଟବର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ମନୋରମ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହଛି । ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

Special arrangements for Anla Navami

ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସିସିଟିଭି, ଲାଇଟିଙ୍ଗ ସହିତ ଫ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୧୧ ଡିଏସପି, ୨୧ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୭୦ ଏଏସଆଇ, ୨୫୦ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଆଜି ରାତି ୧୨ ଟା ରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଓ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିସହ ତିନୋଟି କ୍ୟୁଆରଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Special arrangements for Anla Navami and panchuka
Special arrangements for Anla Navami and panchuka



ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ପଂଚୁକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କିଭଳି ଭଲରେ ଆସିପାରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ପାର୍କିଂ ଆଦି ସବୁ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫାଷ୍ଟଏଡ ସେଣ୍ଟର, ହବିଶ୍ୟାଳି ମା' ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସବୁ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବେଳାଭୂମିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ । କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପିରଯାହାନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ତେବେ ପଂଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଭକ୍ତ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାରରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ବଡ ଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଯାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ ।"

Special arrangements for Anla Navami
Special arrangements for Anla Navami
Special arrangements for Anla Navami
Special arrangements for Anla Navami


"ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୧୧ ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୫ ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହିବେ। ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ହେବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବ । ସକାଳ ୫ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ଓ ନିତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ," କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ।

Special arrangements for Anla Navami
Special arrangements for Anla Navami

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟାନ କରିବାରେ ବିଫଳ କି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

