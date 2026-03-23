ପିପିଲିରେ ‘ସଖା’ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ସହ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ସମ୍ମିଳନୀରେ ‘ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ୨୦୧୯’ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସମାଜିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଜୋର୍ । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Sakha One Day Capacity Building Program For Transgender at Pipili
ପିପିଲିରେ 'ସଖା' ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 11:05 AM IST

ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ପୁରୀ ପିପିଲିରେ ‘ସଖା’ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର (କିନ୍ନର) ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଦିବସୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ଗୋପାଳଜୀଉ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

ପିପିଲିରେ 'ସଖା' ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା (ETV Bharat)

କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ‘ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ୨୦୧୯’ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏଥିରେ ଆଇନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଓ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସମାଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ଦୂର କରିବାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

କର୍ମଶାଳାରେ କିନ୍ନର ସମୁଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା, ସମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାନୁସାରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପରିବାର ଓ ସମାଜ ସ୍ତରରୁ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଦେବା ଓ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ସଖା’ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରାମର୍ଶଦାତା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଭାପତି ନେହା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଦେବୀଦତ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଗଦେଇ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଓ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଗର୍ଭକ ମତ ରଖିଥିଲେ । ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନେ ସମାଜର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସଭିଏଁ ମତପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଆଇନଜୀବୀ ଦେବୀଦତ୍ତ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜରେ ଟ୍ରନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ।"

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି; ଏହି ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

