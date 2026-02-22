ଶୈଳବାଳାକୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ? ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଛାତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିନାହିଁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା । ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : February 22, 2026 at 8:02 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିନାହିଁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା । ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ:
କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନୂଆ NEP ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯିବ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ ସେଠାରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରି ପକାଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବରଂ ତାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରି ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସେଠାରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ କିପରି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଏହା ସହିତ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ କଲେଜ ଗୁଡିକୁ କେବଳ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରି ଥିଲେ । ମାତ୍ର ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କହି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗତକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏନେଇ କଲେଜ ପରିସରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ