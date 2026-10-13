49 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଶହୀଦ ନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଏଥର ତୋରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା-ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଶହୀଦ ନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ୪୯ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏଥର ତୋରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 13, 2026 at 10:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶହୀଦ ନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ୪୯ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏଥର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 'ଆମର କୀର୍ତ୍ତି, ଆମର ଗୌରବ' ଥିମରେ ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତୋରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପାରମ୍ପାରିକ ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏନେଇ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ପୂଜା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନବ ନିର୍ମିତ ତୋରଣର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂଜା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ କମିଟିର ସଭାପତି ବିଶ୍ଵପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅଦର୍ଶରେ ଆମେ ୪୯ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ । ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡାକ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଜାରି ରଖିଛୁ । ଚଳିତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତୋରଣ କରୁଛୁ । ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏଥର ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ ତୋରଣ କରୁଛୁ । ଏବର୍ଷ କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭଲରେ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା ଓ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ବେଛାସେବୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ । ଆମର ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ମହିଳା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭଲରେ ପାର୍କିଂ କରି କେମିତି ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସବୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ।"
ବିଶ୍ଵପ୍ରସାଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଦୁଇ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୁଏ । ଏଥର ଆମେ ନୂଆ କିଛି କରିଛୁ । ୪ରୁ ୫ କେଜି ଚାନ୍ଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି । ମା'ଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟ ପ୍ରାୟ ୨ କେଜିର । ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଏବର୍ଷ ଆମେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କରିବୁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଦଶମୀ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଟି ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଦଶମୀ ଯାଏଁ ମାଗଣାରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ ।"
ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ଶିହୀଦ ନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି କିଛି ନୂଆ କରେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସିଛୁ। ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଭକ୍ତ ଆସି କେମିତି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ। ମୀନା ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭଜନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ପ୍ରସଦସେବନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଇଲ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ।"
ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମିତିର ସଭାପତି ବିଶ୍ଵପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ହରିଶ ପ୍ରସାଦ ରଥ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁରେଶ କୁମାର ଦାସ, ମନୋରଂଜନ ଦାସ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ସୁଧୂର କୁମାର ସତପଥୀ, ଚନ୍ଦନ ପାଲିତ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ ନାୟକ, ସରୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି- ରାଜକିଶୋର ଦାସ (କର୍ପୋରେଟର) ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦୁପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା; 16ରୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, 22ରେ ଭସାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର