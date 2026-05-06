ETV Bharat / state

କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମିଳିଲା ଫଳ ! ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସାଗର ଧଳ

ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସାରା ଭାରତରୁ ୧୪ ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଗର ଧଳ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

sagar dhala dhenkanal territorial army officer success story
ସାଗର ଧଳଙ୍କ ସଫଳତା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 6, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ସାଗର ଧଳ । ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାର ନ ମାନି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଥିଲେ ସାଗର । ଆଉ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ବରୁପ, ଏବେ ସେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ (TAO) ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରୁ ୧୪ ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଗର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାଗର ଧଳଙ୍କ ସଫଳତା (ETV Bharat)

ସାଗର ଧଳଙ୍କ ଯାତ୍ରା:

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ସୁରପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମର ନିରକାର ଧଳ ଓ ସୁକାନ୍ତି ଧଳଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଧଳ । କୃଷକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ସାଗର, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଆସି ସାମନ୍ତରାୟ ଏକାଡେମୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ । ଆଉ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ସାଗର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ସାଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୧୩ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି କେବଳ ସେନାବାହିନୀର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା । ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସଫଳତା ଯେମିତି ଖସି ଚାଲିଥିଲା । ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ନଥିଲେ ସାଗର ।

ଜୁଲାଇ ୩ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ:

ସାଗର, ଦିନ ତମାମ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକାଡେମୀର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସହ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି । ସେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଶରେ ୧୪ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଗର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୦୦ ଜଣ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Sagar is being honored in the Silk City
ସାଗର ଧଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)

ସାଗର ଧଳ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାରରେ ବାପା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦାଦା ସେନାରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।"

ସାଗରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:

ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସାଗରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ସାଗରଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତା କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ସେପଟେ ସାଗରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।


ସେପଟେ ସାଗରଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସାମନ୍ତରାୟ ଏକାଡେମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେଶ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ସାଗର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ।"

Sagar Dhal
ସାଗର ଧଳ (ETV Bharat)

ସାଗରଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକୋଡମୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋକୁଳ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ‌। ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"

ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ:

ଯୋଗ୍ୟତା: ଭାରତର ନାଗରିକ (ପୁରୁଷ/ମହିଳା), ୧୮-୪୨ ବର୍ଷ ବୟସ, ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) (ଇଂରାଜୀ, GK, ଗଣିତ, ରିଜନିଂ) । ପରେ ଏକ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇଣ୍ଡରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ (PIB) ଏବଂ ସେବା ଚୟନ ବୋର୍ଡ (SSB) ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ।

ସେବା: ଅଧିକାରୀମାନେ "ନାଗରିକ ସେନା" ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମାନ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ।

ରୋଲ୍‌: TAOରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି - ପ୍ରଥମଟି ବେସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ।

ନିଯୁକ୍ତି: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ନିକଟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସେନାରେ ସେବା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ: ଅଟୋ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ରେକର୍ଡ କଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ

ରିଲ୍ସରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରସନ୍ନ, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR SAMANTARAY ACADEMY
SAGAR DHALA TAO
DHENKANAL YOUTH SUCCESS STORY
ସାଗର ଧଳ
ODISHA ARMY ASPIRANT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.