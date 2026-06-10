ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

SAFETY OF DEVOTEES IS A PRIORITY DURING RATH YATRA: MORE THAN 700 HOTELS LACK FIRE SAFETY SYSTEMS
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 11:41 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା । ରଥାଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଵିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସୁରକ୍ଷିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରୀ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମେତ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ, ଧର୍ମଶାଳା ସମେତ ସପିଂ ମଲ୍ ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧକାରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat Odisha)



ସେପଟେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରଥାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିବେ । ଯଦି କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଦନାମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହୋଟେଲ୍, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହୋଟେଲ୍, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀ ରଖିବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV BHARAT ODISHA)


ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ,"କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମନେପଡ଼େ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୁରୀରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କିଭଳି ଏହି ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । କେବଳ ରଥ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବର୍ଷ ତମାମ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯଦି କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି କିଛି ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ । କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଜ କରୁଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଛି । କେବଳ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ତେବେ ପୁରୀରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ ? କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଜ ହେଉଛି । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହୋଟେଲ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯାଉ ।"

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହୋଟେଲ୍, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହୋଟେଲ୍, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । (Etv Bharat Odisha)




ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଛତା ଖୋଜା ହେବା ଭଳି, କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସରିଗଲେ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ । ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହେବ । ହେଲେ ମାତ୍ର ୪୦ରୁ ୫୦, କିଛି ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯଦି କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରତି ସାହି ଗଳିରେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ରାସ୍ତା ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯେ, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ବି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନେକ ହୋମ ଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସି ଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ମାନର ୱୟାରିଂ ରହିଛି । ଯଦି ସର୍ଟ ସର୍ଟିକରୁ ନିଆଁ ଲାଗେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସବୁଠୁ ଉଦବେଗର ବିଷୟ ଅନେକ ଲଜ୍, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମ ଷ୍ଟେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲିଛି । ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଅନେକ ଜୀବନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ବଦନାମ ହେବେ ।"

A
A (ETV BHARAT ODISHA)
ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା


ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଧର୍ମଶାଳା, ହୋମ ଷ୍ଟେ କୁ ମିଶାଇଲେ ୧୨ ଶହରୁ ଅଧିକ ହେବ । ହେଲେ କିଛି ହାତ ଗଣତି ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାହି ଗୁଡ଼଼ିକରେ ଘରେ ଘରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଲଜିଂ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ରହିଛି । କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ଘରେ ହୋଇଥିବା ଲଜିଂ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରେ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓୟାରିଂ ରହିଛି । ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ସର୍ଟ ସର୍ଟିକରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ଏହାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ- ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା

ଅନେକ ସାହି ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅନେକ ଲଜିଂ ବିନା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଓ ବିନା ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଜ୍ କରାଯାଇ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କୁ ପ୍ରସାଶନ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ରଥାଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନ ହୋଟେଲ୍, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଯାଞ୍ଜ୍ କରୁଛି । ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀକୁ ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି । କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ପୁର୍ବରୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯାଇ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମେତ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ, ଧର୍ମଶାଳା ସମେତ ସପିଂ ମଲ୍ ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମେତ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ, ଧର୍ମଶାଳା ସମେତ ସପିଂ ମଲ୍ ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
ହୋଟେଲିଅର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ହୋଟେଲ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ, ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ । କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଜ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ । ବର୍ଷ ସାରା ଯାଞ୍ଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ । ତେବେ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନିୟମରେ ସରକାର କେତେକ ନିୟମ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହାର ଫାଏଦା ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ଉଚିତ୍ । ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ବାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିହେବ ।"
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରୀ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରୀ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)


ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୁରୀରେ ଶହ ଶହ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ଆମ ଉଦ୍ୟମରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଆମେ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛୁ । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ହୋଟେଲ ସିଲ୍ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା ହେଲେ ପୁରୀ ବଦନାମ ନେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହୋଟେଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"

ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୪୮ଟି ବିପଦଶଙ୍କୁଳ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ


ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ୪୮ଟି ବିପଦଶଙ୍କୁଳ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏହି କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ କୋଠା ଉପରେ ଯେଭଳି କେହି ଭକ୍ତ ନ ଚଢ଼ିବେ, ସେନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ କୋଠାକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ବିପଦସଙ୍ଖୁଳ କୋଠା ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଏଙ୍କା ଧର୍ମଶାଳା, ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଓ ଝାଞ୍ଜପିଟା ମଠ ରହିଛି । ଏହିସବୁ ମଠରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବିପଦ ସଙ୍ଖୁଳ କୋଠା ରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଅଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଜୀବନହାନି ହେବ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ୪୮ଟି କୋଠାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ପୁର୍ବରୁ ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗେ । ହେଲେ କଟକଣା ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଉପରେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି । ଏଣୁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାନଯାଇ, ଏହି କୋଠା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନ ବସିବା ପାଇଁ କଡା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ୪୮ଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍: ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡାରେ ଖଦୀଓରା ସେଟିଂ ଶେଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ; ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମର ନମ୍ବରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ରଥଯାତ୍ରା 2026
FIRE SAFETY IN PURI HOTELS
RATHA YATRA 2026
PURI HOTELS LACK FIRE SAFETY
PURI HOTELS LACK FIRE SAFETY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.