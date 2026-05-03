ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ରୁଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ?
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 3, 2026 at 10:25 AM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢିମାନେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଠାରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ରୁଜ ବୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛି ଏସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ । ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଖରା ଗରମ ଦିନରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଗୁଡିକର ପାଳନ ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସମୁଦ୍ରରେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମଜା ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ପୁରୀ ପରି ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି'
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲାଇବାକୁ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । କେବଳ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଏପରି ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ହେଉ କି ଚିଲିକା, ସବୁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ । କେବଳ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରି ବସିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ । ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି ଆଣି 4ଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଜେଟ୍ ସ୍କି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର SOP ଅନୁଯାୟୀ, ପାଗ ଖରାପ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଯିବାକୁ କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ SOP ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନିୟମ ପାଳନ କରାନଗଲେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଅକାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହେବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଲଗାମ୍ ଆବଶ୍ୟକ:
ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଉଟ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତାହାର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ କେତେକ ଅମାନିଆ ଲୋକ ନିଶା ସେବନ କରି ଅଧିକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି ।"
ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଦିଗବାରେଣି ଛକରେ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ୍ବାଚ୍ ଟାଓ୍ବାର, ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅଧିକ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଫେଇ କରାଯିବା ସହିତ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
