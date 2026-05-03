ETV Bharat / state

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ରୁଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ?

ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Tourist and water sports safety concern in Puri beaches raised after Madhyapradesh cruise accident
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ରୁଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 3, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢିମାନେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ର‌ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଠାର‌େ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ରୁଜ ବୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।‌ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛି ଏସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ରୁଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ? (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ । ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଖରା ଗରମ ଦିନରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗାଇଡଲାଇନ୍‌ ଗୁଡିକର ପାଳନ ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

Safety equipment
ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ (ETV Bharat Odisha)

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ସମୁଦ୍ରରେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ।‌ ତେଣୁ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ର‌ ମଜା ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇଫ୍‌ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


'ପୁରୀ ପରି ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି'

How safe are marine water sports in Puri?
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଲାଇଫ୍‌ ଜ୍ୟାକେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲାଇବାକୁ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇଫ୍‌ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । କେବଳ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଏପରି ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ହେଉ କି ଚିଲିକା, ସବୁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ । କେବଳ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରି ବସିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ । ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

Water sports entrepreneur
ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ୟବସାୟୀ (ETV Bharat Odisha)
ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ବ:

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି ଆଣି 4ଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଜେଟ୍ ସ୍କି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର SOP ଅନୁଯାୟୀ, ପାଗ ଖରାପ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲାଇଫ୍‌ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।‌ ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ରେ ଯିବାକୁ କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ SOP ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନିୟମ ପାଳନ କରାନଗଲେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଅକାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହେବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ।

Safety equipment
ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ (ETV Bharat Odisha)

ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଲଗାମ୍ ଆବଶ୍ୟକ:

ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଉଟ୍‌ପୋଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ନେଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତାହାର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ କେତେକ ଅମାନିଆ ଲୋକ ନିଶା ସେବନ କରି ଅଧିକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ।"

Tourists bathing in the sea.
ସମୁଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।‌ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି ।"

Tourists enjoying water sports
ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଦିଗବାରେଣି ଛକରେ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ୍ବାଚ୍ ଟାଓ୍ବାର, ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅଧିକ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।‌ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଫେଇ କରାଯିବା ସହିତ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ

IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ, ୪ ଗିରଫ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର
PURI SEA BEACH WATER SPORTS
WATER SPORTS PURI SEA BEACH SAFETY
WATER SPORTS TOURIST SAFETY PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.