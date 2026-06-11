ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସଫାରୀ କାର୍, ବାପା ଓ ଝିଅ ମୃତ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ ଓ ଅଟୋ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନାବାଳିକା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 11, 2026 at 11:03 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସଫାରୀ କାର୍ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରମଠ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଟୋ ଓ କାର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଓ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସଫାରୀ:
ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12.30 ସମୟରେ ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା (35) ଓ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା (05) ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚଳିତ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ବାଟରେ ଶଙ୍କରମଠ ଛକ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ସଫାରୀ କାର୍ ଆସି ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସଫାରୀ ଗାଡିଟି ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ପସି ଯାଇଥିଲା ।
ବାପ ଓ ଝିଅ ମୃତ:
ସେପଟେ ଅଟୋରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର (ବାପା) ଗାଡ଼ିରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଅଟୋ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଓ ଝିଅ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (VIMSAR)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସେପଟେ ସଫାରୀ ଗାଡିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ଗାଡି ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିରାଟ ଗଛ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର