କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଥାଇ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିଲାନି କୋଚ୍; ଛାଡିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ
ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ସମ୍ବଲପୁର-ନନ୍ଦେଡ଼ ଟ୍ରେନ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ହେଲେ 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ କରିଥିବା ଥିବା କୋଚ BE -2 କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ନଥିଲା ।
ସମ୍ବଲପୁର: ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ଆଜି ନାଗାବଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ପାଈଁ ଟିକେଟ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବେଶ ହଇରାଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ବଲପୁର-ନନ୍ଦେଡ଼ ଟ୍ରେନ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ହେଲେ 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ ଥିବା କୋଚ BE -2 କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ନଥିଲା । ଟ୍ରେନ ଛାଡିବା ସମୟ ହେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ କୋଚ୍ ରେ ପାରିଲା ପସି ଯାଇଥିଲେ l ଏହି ଟ୍ରେନଟି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାନ୍ଦେଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ l ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପଶିଲା ପରେ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଟିଟିଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ l ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା କିପରି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବସା ଯାଇଥିଲା l ହେଲେ ଏହି ସବୁ ସିଟ୍ ର ଯାତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସିଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏହି ଡର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିଡିଓ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିଡିଓ କରି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଆମକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ BE-2 କୋଚ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ନାଁ ର କୌଣସି କୋଚ୍ ନାହିଁ l ଏଠି ଏମତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଟିକେଟ କରଫର୍ମ କିନ୍ତୁ କୋଚ୍ ନାହି l"
ଯଦି BE -2 କୋଚ୍ ନଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ l ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର 5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ରାତିରେ କିପରି ସେମାନେ ଯିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ l ଏଥିପାଈଁ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଯାଉଥିଲୁ l କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ସିଟ୍ କି କୋଚ୍ ଟ୍ରେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ l ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଇଛୁ l 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ l ଆମେ ତତ୍କାଳରେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଲାଲଠାରୁ ଟିକେଟ କିଣିବୁ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ରେଳବାଇର ସେବାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି l"
ସେପଟେ ଏନେଇ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, "ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଚ୍ ରେ ଆଡଜେଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଜଣେ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାରଖା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଓ ଆରପିଫ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି l କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ BE -2 କୋଚ୍ ଟ୍ରେନରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ l ସମୟ ହେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ବିନା BE -2 କୋଚ୍ ରେ ଟ୍ରେନଟି ଛଡା ଯାଇଥିଲା l ବିଶାଖାପାଟନମ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୋଚ୍ ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି l
