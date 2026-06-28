ETV Bharat / state

କାଲି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗଜାନନ ବେଶ; ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର

ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୭୯ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର 'ସ୍ନାନଯାତ୍ରା' ଏବଂ 'ଗଜାନନ ବେଶ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ । ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଲୀଳା ଏବଂ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ସ୍ନାନଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି କାନ୍ତି କିଭଳି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର ୫ ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦିନ ୧୨ ଟା ରୁ ୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିଜେ, ପୂଜା ଓ ସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ୯ ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣମେଲା, ରାତି ୧୦ ଟାରେ ହାତୀବେଶ ମଇଲମ, ରାତି ୧୦ଟା ୩୦ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଡୋର ଲାଗି, ରାତି ୧୧ ଟା ରୁ ୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡା ପହଣ୍ଡି, ରାତି ୨ ଟା ୩୦ ରେ ସୁନା ଚିତା ଏବଂ ରାହୁରେଖା ମଇଲମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ପାରମାଣିକ ଟିକେଟ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ।

CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ସେପଟେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଟିମ୍ କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ୩ ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୭୯ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବାହାରେ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି।

CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସହାୟତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଚାର୍ଟବଟ ନଂ ୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଂ ୧୧୨ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୁରୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେଲୋ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା

CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା
ଗଜାନନ ବେଶ
SNANA MANDAP
DEVASNANA PURNIMA RITUAL
CEREMONIAL BATH ON SNANA PURNIMA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.