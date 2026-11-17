ମରଶରୀରକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ; ଶବର 'ସାଥୀ' ଶୁଭାରମ୍ଭ, ମାତ୍ର 11ଟଙ୍କାରେ ଶବ ବାହକ ଯାନ ସେବା
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜରୁରୀ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏହି ସେବା ପାଇପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 17, 2026 at 9:27 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମରଶରୀରକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆମ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ । ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ସାଥୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ' ପକ୍ଷରୁ ଶବ ବାହକ ଯାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସେବା ମାତ୍ର ୧୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ୩୦୩ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ୪୧ଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ମଶାନ ଘାଟ 'ରାଜଘାଟ'ର ଦୂରତା ୧୦ରୁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଦୂରକୁ ଶବ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିବା ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବେଶ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ସମରଜିତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶବ ବାହକ ଯାନଟିକୁ 'ସାଥୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ'କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଛକ ନିକଟ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଯାନକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଭାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବହନ କରିବ ।
ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେବା ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ନିଜକୁ କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ବୋଲି ନଭାବନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ମାତ୍ର ୧୧ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ଅସହାୟ ପରିବାର ଏହି ଅର୍ଥ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ।"
ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୧୧ ଟଙ୍କାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା 'ସାଥୀ'ର ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ୯୩୪୮୭୭୦୭୩୦ ଓ ୯୪୩୯୧୫୯୫୫୯ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଏହି ସେବା ପାଇପାରିବେ ।
ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ଶତ୍ରୁଘନ ଲାଲ ସାହା, ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରଧାନ, ସମାଜସେବୀ ଅରୁଣ ପଟୱାରି, ନନ୍ଦ କିଶୋର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଅଶୋକ ଜଳାନ୍, ଦିନେଶ ଝାଯାରିଆ, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପୁଝାରୀ, ସ୍ୱୟମ୍ ଜିତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାହୁଲ ଠାକୁର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଡନସେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏହି ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଶବ ବାହକ ଗାଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସମରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଶବ ସ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ବର୍ଗତ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଶବ ବାହକ ଗାଡିକୁ ସାଥି ଚେରିଟେବୁଳ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି l ଏହାକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଉତସ୍ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି l ଆଗରୁ ଆମେ ଡେଡବଡ଼ି ଫ୍ରିଜର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ l ସାଥି ଚେରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିବ l ସମଗ୍ର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଏହା ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବ ।
ଏହି ସେବାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡେ l ଶବ ବାହକ ଗାଡି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ଦିନରୁ ଭାବିଥିଲୁ l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଦଳେଇପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଏହି ସେବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେବା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲୁ, ଏହିଭଳି ସେବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରଂଭ ହୋଇଛି ଓ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି l ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରା ଯାଇଛି l କାରଣ ଆମ ସହର ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବା ସ୍ମଶାନ ଘାଟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି l ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇବେ l ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ l ତେବେ 11 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ରଖିବାର କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଭାବିବ ଯେ ସେ କାହାର ସହାୟତା ନେଇଛି ବୋଲି l ସମ୍ବଲପୁରର ସାଥି ଚେରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି l
ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଡ଼ ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ସେବା ନେଇ କୁହନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଶବକୁ ସ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନିଆଯାଉଛି ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ତେଣୁ ସାଥି ଚେରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ l ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିବ l"
ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମରଶରୀରକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆମ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ । 'ସାଥୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ'ର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଏବଂ ହଇରାଣକୁ ଦୂର କରିନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛି । ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମାନବିକତାର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ: ୩୬ ଦିନର ଧାରଣା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମିଳିବାରୁ ସାଥୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର