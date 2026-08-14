ଥମୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ କଳି; କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନର ମହଲତ ଦେଲା RUTA
କୁଳପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ । ବଦଳି ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଟିମ୍କୁ ପୁନଃଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 14, 2026 at 8:44 PM IST
କଟକ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଳି ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହେଉଛି । ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ବା RUTA ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟାମାନେ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । RUTA ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ RUTA ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ନେତାଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନ ଓ ସମ୍ମାନହାନୀ ଘଟିଛି, ତା’ର ପ୍ରତିକାର ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁଳପତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ RUTA ର ଦାବିପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସଂଘ ନିବେଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କୁଳପତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ସଂଘର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି, ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନକରି ଏକତରଫା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ୨୯ ଜଣ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍, ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍, ୱାର୍ଡେନ୍ ଓ ଡେପୁଟି ୱାର୍ଡେନ୍ଙ୍କ ବଦଳି ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଟିମ୍କୁ ପୁନଃଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ । କୁଳପତି ଏହି ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସଂଘକୁ କହିଛନ୍ତି । ଯଦି କୁଳପତି RUTAର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳି ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ RUTA ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଖାଲି ପଡୁଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଚିନ୍ତାରେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ