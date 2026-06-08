ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା: ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଓଏଲଏମ ଚୁକ୍ତି
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇବେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 8, 2026 at 7:28 PM IST
IIT BHUBANESWAR OLM AGREEMENT, ଭୁବନେଶ୍ବର: ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ (Odisha Livelihood Mission- OLM) ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସଏଚଜି) ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ) ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂରଚିତ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ର ପ୍ରତିନିତ୍ଵ କରୁଥିବା ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପଦ କରମଲକର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇବେ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ବଜାର ପରିଚୟ ଗଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ରାଜ୍ୟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ।
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବରର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଂଜନ ଜେନା ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦୁଖବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ।
ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଭିଲେଜ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରଶିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶମୁଖୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା, ବଜାର ସଂଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଓ ପେଶାଦାର ନେଟୱର୍କିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପାଇବେ ।
ଦିନଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା - ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୧୫୦ଟି ବିକାଶମୁଖୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଏହି ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୧୦.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ଏହିକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏହି ବୁଝାମଣା ଆମର SHG ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି । ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ । ଏହା 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ହେବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 28ରେ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର