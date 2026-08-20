ଗାଁ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟିରେ ବଦଳିବ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 20, 2026 at 6:14 PM IST
Rural wealth program for villages, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା । କେବଳ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଗାଁରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ । "ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପଦ" ନାଁରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଦର୍ଶ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମୀଣ ହାଟ, ଆଦର୍ଶ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ସାମୂହିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ମଡେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ।
ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଗାଁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ । ପଞ୍ଚାୟତର ହାତକୁ ଆସିବ ଅଧିକ ଅର୍ଥ । ଆଉ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଗାଁରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପଦ । ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସହର ଭଳି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ‘ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପଦ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆସେଟ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି
- ପ୍ରଥମରେ ଆଦର୍ଶ ଖେଳପଡ଼ିଆ:- ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ ୬୫ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ।
- ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଦର୍ଶ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ:- ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
- ତୃତୀୟରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟ:- ଏହାର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
- ଚତୁର୍ଥରେ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନ:- ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
- ପଞ୍ଚମରେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ:- ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
- ଷଷ୍ଠରେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମୀଣ ହାଟ:- ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ।
ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯିବ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ଅଭିସରଣ ବା convergence ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ । BGBO, CFC, SFC, CSR, DMF, MLALAD ଏବଂ VB-G RAM G ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଅନେକ ଯୋଜନା, ଅନେକ ଫଣ୍ଡ୍… କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ- ଗାଁରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପଦ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଯୋଜନା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବଡ଼ ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆସେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଯାଇପାରେ ।
ଗାଁର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଟ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୋଖରୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସାମାଜିକ ମିଳନ ପାଇଁ ପାର୍କ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ । ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ୬ଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ କେତେ ରହିବ, ତାହା ହେବ ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ମାପକାଠି ।
ତେଣୁ ‘ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପଦ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ କେତେ ଆସେଟ୍ ତିଆରି ହେଲା ନୁହେଁ, ବରଂ କେତେ ଆସେଟ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ରହିଲା, ସେଥିରେ ରହିବ । ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର SOP ବା Standard Operating Procedure ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । SOP ଆସିବା ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କେମିତି ଚୟନ ହେବ, କେଉଁ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ କେମିତି ମିଶିବ, ନିର୍ମାଣର ମାନଦଣ୍ଡ କ’ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆସେଟ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କେମିତି ନଜର ରହିବ, ସେସବୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବୈତରଣୀ; ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟଳିନି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; 'ଆଗାମୀ ୪୮ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ, ବୈତରଣୀ-ଜଳକାରେ ସତର୍କ ନଜର'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର