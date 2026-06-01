ଡଲାର ତୁଳନାରେ କମୁଛି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ; ପ୍ରଭାବିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏପରି କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

ଡଲାର ତୁଳନାରେ କମୁଛି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ । ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 2:04 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡଲାର ତୁଳନାରେ କମୁଛି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ । ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଟଙ୍କାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କାରଣରୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅବମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି । ଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି । ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ‘ଟଙ୍କା' ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ନିଜକୁ ବିଶ୍ବର ୫ମ୍ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲାଉଥିବା ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ହ୍ରାସ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରିକ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛକି ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ କୌଣସି ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏବେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି । ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ? ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ 'ଇନ୍ଧନ'

  • ୧ ଡଲାର =୯୫.୭୦ ଟଙ୍କା
  • ୧ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (USD) = ୯୫.୦୫ Rs ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR)
  • ୧ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR) = $୦.୦୧୦୫ USD (ପ୍ରାୟ ୧.୦୫ ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ)

ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ମତରେ,"ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲାଗୁ ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିବ । ଯେହେତୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଆସି ପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡିକର ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ବଢୁଛି । ୨୦୧୪ ମସିହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ ଭାରତ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ । ତେବେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ସେହି ତୈଳ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗେ ।ପାଖାପାଖି ୮୦% ଇନ୍ଧନ ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତା' ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତୈଳ ବିକ୍ରି ଡଲାରରେ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।"

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୋୟୀ କହିଛନ୍ତି,"ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାମ ବଢ଼େ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ । ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଏ । ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଲାପଟପ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବଢ଼ିଥାଏ । ଭାରତ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ତଳ ମୁଁହା ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସମସ୍ତେ ।"

