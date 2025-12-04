ରୂପଶ୍ରୀଙ୍କ 42 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ; ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: 'ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ'ରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଯେଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇନି । ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ । ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ସହିତ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଶଶିମଣି ଦେବଦାସୀ, ହରପ୍ରିୟା ଦେବଦାସୀ, ପରସୁମଣି ଦେବଦାସୀ, କୋକିଳ ପ୍ରଭା ଦେବଦାସୀ ଏମାନେ ଦେବଦାସୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଥିଲେ । ଦେବଦାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏକ ବର୍ଷ ବୟସର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆହୁରି କିଭଳି ଦେବଦାସୀ ସେବା କରିବେ, କିଭଳି ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ସଂସ୍କୃତରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ । ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା, ଶଶିମଣି, କୋକିଳ ପ୍ରଭା ଦେବଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ।
ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୪୨ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି । ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି । ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ମିଳିଗଲା । ଅନେକ କହୁଥିଲେ ମାହାରୀ ବୋଲି କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ନାହିଁ । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ।
ରୂପଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର-
ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ମସିହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି । ରୂପଶ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତ ପରମ୍ପରା ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତ ସେବା ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ରୂପଶ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଗୁରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "୫୦୦ ରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମୋ ଠାରୁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ପୁରୀର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ବାସିନ୍ଦା । ଆମ ସାହିରେ ଦେବଦାସୀ ଶଶିମଣି ଦେବୀ ରହୁଥିଲେ । ସେ ବେଶ ଭୂଷା ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା । ମୋର ଗୁରୁ ହରପ୍ରିୟା ଦେବଦାସୀ ମତେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ହରପ୍ରିୟା ଓ ଶଶିମଣି ଦେବଦାସୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ କରିଛି । ମୁଁ ୪ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲି । ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଛାଡି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ । ମତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ।"
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ-
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେତେବେଳେ ଥିବା ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଅନେକ ଦେବଦାସୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ବାମୀ ଭାବେ ବରଣ କରି ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେବଦାସୀ ଜଣେ ନାରୀ ସେବିକା । ଯିଏକି ନିଜର ସେବା ଦେବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନାରୀଙ୍କୁ ମାହାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାହାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାନାରୀ । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଭଳି ମହାପ୍ରସାଦ, ସମୁଦ୍ରକୁ ମହୋଦଧି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ସେହି ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମହତ୍ ନାରୀ ତଥା ମାହାରୀ ବୋଲି ନାମକରଣ ହୋଇଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଧୂପ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ । ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡସିଂହାର ବେଶ୍ ହୋଇ ପହୁଡ଼ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଭଳି ଭାବେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ପତି ଭାବରେ ବରଣ କରିନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଲା । ଆଉ ସେଭଳି ମା ମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେବିକା ଅଭାବରୁ ଏଣୁ ଏହି ମାହାରୀ ସେବା ଏବେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।"
ରୂପଶ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ-
ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ବହୁତ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା । ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦେବଦାସୀ କୋକିଳପ୍ରଭାଙ୍କ ଠାରୁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ କଳା, ଗୀତ, ବେଶ ପରିପାଟୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵବାସୀ ଦେଖି ବହୁତ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ଵ ରହିଛି । କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା । ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ । ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଅଛି । ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ତାହାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।
ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ-
ପୁରୀ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଓ ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର । ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ କିଭଳି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିହେବ ସେ ନେଇ ରୂପଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ କେରଳର ଗୁରୁଭୟୂର କ୍ରୀଷ୍ଣା ଟେମ୍ପୂଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ରୂପଶ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣ୍ଡଳ, ଚଣ୍ଡିଗଡର ପ୍ରାଚୀନ କଲାକେନ୍ଦ୍ର, ଆହ୍ଲାବାଦର ପ୍ରୟାଗ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ-
୧୯୯୮ରେ ଚାଇନାରେ ଇଷ୍ଟନ ଜୋନ ଡାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ୨୦୦୨ ରେ ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ମହୋତ୍ସବ, ୨୦୦୨ରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ମହୋତ୍ସବ, ୨୦୧୫ରେ କ୍ୱାତାର ଦୋହାରେ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ମାଲାୟାଲାମ ଆସୋସିଏସନର ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ।
ସେହିପରି ୧୭ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ମାହାରୀ ପୁରସ୍କାର, ଦେବଦାସୀ ନେସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼, କୋଣାର୍କ ଡାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୱାର୍ଡ଼, ପ୍ରାଣନାଥ ପୁରସ୍କାର, ନେସନାଲ କଳାରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର, ୨୦୧୯ ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମେତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପଶ୍ରୀ କଳା ମନ୍ଦିର ନାମକ ଏକ ଡାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଏ ଗ୍ରେଡ ଆଟିଷ୍ଟ୍ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୯ ମସିହା ୨୪ ଜାନୁଆରୀରେ ଆଉଟ୍ ଲୁକ୍ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ମାହାରୀ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଦିଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ । ଏଥି ସହିତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କୋରିଓଗ୍ରଫି କରିଛନ୍ତି ।
