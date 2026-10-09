କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଶାସକ- ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ମିଟିଂ ଅଧାରୁ କକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ୟାଗକଲେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ
କୋରମ୍ ହେବା ପରେ ବୈଠକକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସଭ୍ୟା ସଭ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 9, 2026 at 6:15 PM IST
KOREI BLOCK MEETING TENSION, ଯାଜପୁର: କୋରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ ତଥା ପଞ୍ଚମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭରୁ କକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ୟାଗକରି ଚାଲିଗଲେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପି ଆର ଆଇ ମେମ୍ବର l ପରେ କୋରେଇ ବିଡିଓ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ଏଥିରେ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l
ବୈଠକରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ବୈଠକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ କକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ଅଧକ୍ଷା l ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପି ଆର ଆଇ ମେମ୍ବର ଅଧକ୍ଷାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଜେ ବୈଠକ ଡାକି ଅଧାରୁ ଉଠି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । କୋରମ୍ ହେବା ପରେ ବୈଠକକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସଭ୍ୟା ସଭ୍ୟ ।
ସେପଟେ "କିଛି ସଭ୍ୟା ସଭ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବୈଠକକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଡିଓ ଓ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ । "ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ସେବା ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନ ଚାଲିଥିଲା । ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଡାକିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ନ ଥିଲେ । କୋରମ ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାଇ ବିଡିଓ ଅବନିକାନ୍ତ ସାହୁ ।
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ ତଥା ପଞ୍ଚମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା l ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ବ୍ଲକର 28 ପଂଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବ୍ଲକ ପଂଚାୟତ ସଭା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l ତେବେ ହଠାତ ପଂଚାୟତରେ କୌଣସି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କହିକି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପଂଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ କିଛି ସମୟ ମିଟିଂ ଚାଲିବା ପରେ ଉଠି ପଳେଇଥିଲେ l
ବୈଠକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସର ‘ଅପରେସନ ରି-କନେକ୍ଟ’: ଚୋରି ହୋଇଥିବା ୨୦୦ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ 46 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଗଣିତ-ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର