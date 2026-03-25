ରାତି ପାହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା
ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପଢନ୍ତୁ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 25, 2026 at 4:34 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 4:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ବା ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର । ରଥଖଳାରେ ଶୁଭୁଛି ନିହାଣ ଓ ମୁଗୁରର ଶବ୍ଦ । ସେବାୟତମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ରଥରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ୩ ସେବକ ଦଳ । ରଙ୍ଗ ତୂଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ରଥ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବାୟତ । ତେବେ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀର ନୀତିକାନ୍ତି ଭୋର ୪ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରଥମେ ଅବକାଶ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରେ ରଥ ଟଣା ହେବ ବୋଲି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ।
୫୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ଭବ୍ୟ ରୁକୁଣା ରଥ-
ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥାରୁଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଉସୀ ମା' ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ସମୟ ଯେତିକି ପାଖଉଛି, ରଥଖଳାରେ ତତ୍ପରତା ସେତିକି ବଢୁଛି । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୫୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ଭବ୍ୟ ରୁକୁଣା ରଥ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିପୁଣତା । ପାଶ୍ୱର୍ଦେବତା, ଘୋଡା, ତସଂଲଗ୍ନ କାଠ ଭଳି ଅନେକ ନୂଆ କାଠ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରକରମାନେ ସେଥିରେ ନିଜ କାରିଗରୀର ଚତୁରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
୩୦ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ଗଢ଼ୁଛି-
ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ବେହେରା, ଭୋଇ ଓ ମହାରଣା, ୩ ସେବାୟତ ଦଳ ମିଶି ଏହି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ଗଢ଼ୁଛି । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୁହେଁ ପୁରୀ, ପାଣିକୋଇଲି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏଥର ସେବାୟତ ଆସି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ । ଏବେ ମତେ ୫୫ ଛୁଇଁଲାଣି, ଯେତେଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିବ, ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବ, ସେତେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ରଥ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ରାତି ୧୦ ଟାରେ ଥିବା ବେଳେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଯିବ ।
ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ୮ ଅଭିଜ୍ଞ କାରିଗର-
ସେହିପରି କେଦାରନାଥ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଅଖ, ଚକ, ଚାରି ନାହାକା ପୋଟଳୀ, ଉପର ଭାଡା ତଳ ଭାଡା ଓ ଦଧିନଉତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଗ୍ରହ କାଠ ସ୍ଥାପନା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ରଥ ଅନନୁକୂଳ ହୋଇ ୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ୬୫ ଜଣ ସେବାୟତ ଦିନରାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ହୋଇନି । ସେହିପରି ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପୁରୀରୁ ପ୍ରାୟ ୮ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ କାରିଗର ଆସିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହି ୮ ଜଣ କାରିଗର ଦିନରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜଭୁତ ହୋଇପାରିବ ।"
୬ ଦିନ ଧରି 50 ତମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ-
ସେପଟେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ୭ ଶହରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଗୁରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଗୁରୁ ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯୋଗଦେବେ । ମୋଟ ୩୬ଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୩୦ କୋଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର