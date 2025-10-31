CMC କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ହଙ୍ଗମା: ଉଡିଲା ଚେୟାର-ଫୁଲଦାନୀ, ନିନ୍ଦା କଲେ ମେୟର
ବୈଠକ ମଝିରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ହୋ ହଲ୍ଲା । ନିନ୍ଦା କଲେ ମେୟର ।
CMC Meeting କଟକ: ସିଏମସି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ । ଉଡିଲା ଚେୟାର, ଭାଙ୍ଗିଲା ମାଇକ, ଫୋପଡା ଗଲା ଫୁଲଦାନୀ । ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୈଠକ । ଆଜି ସିଏମସି(କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ)ର ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କାହିଁକି ବୈଠକ ମଝିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ?
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 37 ତମ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା । 51 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ଜିମ ସରଞ୍ଜାମ ସ୍ଥାପନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ମେୟର ନା ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା:
51 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘5 କୋଟିର ଜିମ୍ ଉପକରଣ କିଣାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଉପକରଣକୁ ୱାର୍ଡରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ପୋରେଟର ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଭୁଲ୍ରେ କହିଦେଲେ..
ସେହିପରି ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁ ଜିମ୍ ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଥିଲେ । ଏ ବିଷୟରେ ଜେଇ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ । ସେ ଉତିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚେୟାର ଫୋପାଡିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଫୁଲଦାନୀ ଭାଙ୍ଗି ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ମହିଳା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଥିଲା । ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ପାଟିରୁ ଭୁଲ୍ ଶବ୍ଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
କଣ କହିଲେ ମେୟର ?
କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଜିମ୍ ସରଞ୍ଜାମ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ତାହା ହେବାର ନଥିଲା । ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ତେବେ ବୈଠକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ’
ବୈଠକରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା:
ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ବୈଠକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବିଶେଷକରି ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସିଏମସିର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରହିଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅର୍ବାନ ହାଟ ଭଳି ଆଦି ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ତେବେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସିଏମସି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି । ତାହାକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
