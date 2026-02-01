କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୨୬୬୮ଟି ବୋଟର ନାହିଁ ଇନସୁରାନ୍ସ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜଳପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ୨୬୬୮ଟି ଡଙ୍ଗାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇନସୁରାନ୍ସ ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
Published : February 1, 2026 at 4:49 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଳନ ହେଉନି ସରକାରୀ ନିୟମ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ପାର ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳପାର ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତର୍ଜମା କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ସ୍ଥଳପଥରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବୀମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନହେଲେ ଫାଇନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ୨୬୬୮ଟି ଡଙ୍ଗାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ଇନସୁରାନ୍ସ , ଯାହା ସରକାରୀ କାଇଦା କଟକଣାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି।
କଣ ରହିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଚାଳନାରେ ହେଉଥିବା ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ?
ନଦୀ ନାଳ ଘେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଯାତାୟତ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜଳପଥ। ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଧିନ ସିଂହଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଳି, ରାଜକନିକା, ମହାକାଳପଡା ଏବଂ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ,ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଡ଼ଙ୍ଗାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହେତୁ କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର ଜୀବନ ଯିବ ସେନେଇ କହିହେବ ନାହିଁ ଓ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକର ଇନସୁରାନ୍ସ ନଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୋକମାନେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ସେକଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ।
ଏନେଇ ଓଡି଼ଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଆବାହକ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି,"ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ କେତେ ମାଛଧରା ବୋଟ ଚାଲିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆଇନ ଅଧିକାର ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ କେତେ ମାଛଧରା ବୋଟ ଚାଲିଛି ସେନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଚକିତ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୨୬୬୮ ଖଣ୍ଡ ବୋଟ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ୧୦୭୧ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ୧୫୯୭ଟି ବୋଟ ଚାଲିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ କୌଣସି ବୋଟର ଇନସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ହେଲେ କାହାର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଏପରିକି ୨୦୨୫ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ବୋଟ ହେଉ କି ୨୦୦୫ରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ବୋଟ କାହାର ଇନସୁରାନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେରାଇନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କଟକଣା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ୧୫ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୭ ଶହ ବୋଟ ଚାଲୁଛି ଓ ୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ କିଏ? ବୋଟ ଗୁଡିକର ଇନସୁରାନ୍ସ ହେଲା କି ନହେଲା ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଭଳି କାହାର ଇନସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନ ଅଛି ତାହାକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ଯାହା ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ଜୀବନ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳି ପାରୁନାହିଁ। ଅନୁକମ୍ପା ବାବଦକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାରିଜଣିଆ ପରିବାର କଣ ୪୦ ବର୍ଷ ପୋଷି ହୋଇପାରିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୋଟ କିଣାଯାଉଛି ହେଲେ ତାର କାହିଁକି ଇନସୁରାନ୍ସ ହୋଇପାରୁନି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାପାରେ। ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେତେଗୁଡିଏ ବୋଟ ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବୋଟ ବୁଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ।"
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଇନସୁରାନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉ:
ବୋଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନକରି ଚୁପ ହୋଇ ବସିଥିବା ବୋଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଦାଧିକାରୀ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ମହାକାଳପଡ଼ା ବାହାକୁଦ ଘାଟରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳପଥରେ ନେଇ ଯାଉଛି ବୋଟ। ସେହିପରି ଆଳି, ରାଜକନିକା, ରାଜନଗର,ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଆସ କରନ୍ତି।ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା ଉପରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବୋଟ ଗୁଡିକର ଇନସୁରାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଓ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ?
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡିଶା ଇନଲାଣ୍ଡ ଭେସେଲ ରୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ପୁର୍ବରୁ ୨୦୦୪ ମସିହାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଓଡିଶା ବୋଟ ରୁଲ୍ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା।ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନଦୀରେ ହେଉଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଡଙ୍ଗାରେ ଠିକ ଭାବେ ନିରାପତ୍ତା ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ପରିବହନ ସମୟରେ ଏଭଳି ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ହେଉଥିବା ଦେଖା ଯାଏନାହିଁ। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଳାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି,"ଇନସୁରାନ୍ସ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହାକୁ ଆମର ଫିସରିଜ ଅଫିସର ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ସହ ଭିଜିଟ କରିବେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବେ। ଯେଉଁ ବୋଟ ଗୁଡିକର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା