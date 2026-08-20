ମଧୁମେହର ବଢୁଛି ଭୟାବହତା: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରୁ RSSDI ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଗ ଦେବେ ଦେଶର ୬୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ICMR-INDIABର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦.୧ କୋଟି ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 20, 2026 at 2:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୀରବରେ ବଢୁଛି ମଧୁମେହ । ଆଉ ଏହା ସହ ବଢୁଛି ହୃଦରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମେଦବହୁଳତା ଭଳି ଅନେକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା। ଦିନକୁ ଦିନ ମଧୁମେହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମଧୁମେହ ରୋଗ ।
ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମଧୁମେହ
ତେବେ ICMR-INDIABର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦.୧ କୋଟି ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୧.୪ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର । ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୧୩.୧ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରାକ୍-ମଧୁମେହ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ । ରାଜ୍ୟର ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬.୮ ରୁ ୧୨.୧ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ । ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ୨୨.୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । କେବଳ ମଧୁମେହ ନୁହେଁ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରୁଛି । ପ୍ରାୟ ୩୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ୨୮.୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ତେଣୁ ମଧୁମେହକୁ କେବଳ ଏକ ରୋଗ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଦେଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ତେବେ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନୂଆ ଦିଗ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ମଧୁମେହ ସମ୍ମିଳନୀ
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେ’ଫେୟାର କନଭେନସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା RSSDI ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମିଳନୀ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଏହି ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର ୬୦ରୁ ଅଧିକ ନାମୀଦାମୀ ଜାତୀୟ ମଧୁମେହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଔଷଧ
ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଧୁମେହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସହ ଏହାର ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଆଧୁନିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମଧୁମେହଜନିତ ଜଟିଳତା ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଆଲୋଚନା । ଏହା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ନୂତନ ଥେରାପି (Therapy of Diabetes) ଆଧୁନିକ ଔଷଧ ଯେପରିକି GLP -1 ରିସେପ୍ଟର ଆଗୋନିଷ୍ଟ (Semaglutide) 40 Dual GIP/GLP-1 ଆଗୋନିଷ୍ଟ (Tirzepatide) ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ସୁରକ୍ଷା (Cardio-protection) ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମଧୁମେହ ଜନିତ ଜଟିକତା ଓ ସହ-ରୋଗ (Complications & Associated Disorders)
ଦୀର୍ଘଦିନର ମଧୁମେହ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯେପରିକି ହୃଦୟ, କିଡନୀ ଏବଂ ଆଖି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, SGLT2 ଇନହିବିଟର ଶ୍ରେଣୀର ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗ (CKD) ର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିବାରେ ଏବଂ ହୃଦଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥ (Retinopathy) ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି-ଭିଇଜିଏଫ୍ (Anti-VEGF) ଇଞ୍ଜେକସନ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରାଯାଇଛି ।
ମଧୁମେହ ପାଦ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ (Diabetes Foot & Skin)
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦରେ ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା (Neuropathy) ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତ (Diabetic Foot Ulcer) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ. ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ବାୟୋ-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ" ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରେସର ୱଇଣ୍ଡ ଥେରାପି (NPWT) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଗୋଡ଼ କାଟିବା ସ୍ଥିତିରୁ (Amputation Prevention) ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁଛି । ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ମଧୁମେହ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା (Diabetes Obesity . Diabesity)
ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ମଧୁମେହର ମିଳିତ ପ୍ରକୋପକୁ ଡାଇବେସିଟି' କୁହାଯାଏ । ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଜ ଓଜନର ୧୦% ରୁ ୧୫% ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଟାଇପ୍ -୨ ମଧୁମେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଏବଂ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ନନ୍-ଆଲକହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ରୋଗ (NAFLD) ବର୍ତ୍ତମାନ MASLD (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease) ଏବଂ MASH ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଜମିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ୫୦% ଅଧିକ ଥାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ 'Resmetirom' ଭଳି ନୂତନ ଔଷଧ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମଧୁମେହର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ (Remission and Prevention)
ଡାଇବେଟିସ୍ ରେମିସନ୍ (Diabetes Rermission) ବା ମଧୁମେହରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାଲୋରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ (Intensive Dietary Energy Restriction) ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ବିନା ଔଷଧରେ ନିଜ ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରାକ୍-ମଧୁମେହ (Pre-diabetes) ସ୍ତରରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ମଧୁମେହ ପରିଚାଳନାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଆଧାରିତ ଆପ୍ସ, କଣ୍ଟିନିଉଅସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମନିଟରିଂ (CGM) ସେନ୍ସର, ଯାହା ବିନା ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟାଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁଗାର ମାପିପାରେ । ସ୍ମାର୍ଟ ଇନସୁଲିନ୍ ପମ୍ପ (Automated Insulin Delivery) ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘ମୋତେ ଏବେ 28 ବର୍ଷ । ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମଧୁମେହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । କେବଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ଜରୁରୀ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ 33 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ: ମଧୁମେହକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଡାକ୍ତର, ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନୁଭୂତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇଲେ ବଢେ କି ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ? କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଡାଇବେଟିସ, ଉପାୟ କହିଲେ ଡାକ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର