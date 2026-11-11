୬ ଜିଲ୍ଲାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ୪୮୨.୪୨ କୋଟି
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 11, 2026 at 11:12 PM IST
Panchayati Raj and Drinking Water Department restoration work, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ଏବଂ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ୪୮୨ କୋଟି ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୬ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୯ କୋଟି ୯୭ ଲକ୍ଷ, କନ୍ଧମାଳରେ ୪୨ କୋଟି ୫୭ ଲକ୍ଷ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ୧୫ କୋଟି ୮ ଲକ୍ଷ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୭ କୋଟି ୭୮ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ୯୭ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରାସ୍ତା, ପୋଲ, କଲଭର୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନଳକୂପ ଆଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯଥା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ, ୧୮ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହାସମାବେଶ ଡାକରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡିଶା-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର; ଉପକୂଳ ସହର ବର୍ଗରେ ପୁରୀ ପ୍ରଥମ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକା ଟପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର