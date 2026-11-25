ନିବେଶ ନାଁରେ ୨୯.୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍
ଗିରଫ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ହରିଶ କୁମାର, ମହମ୍ମଦ ନୌଶାଦ ଅଲ୍ଲୀ ଓରଫ୍ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମୟଙ୍କ । ଫେସବୁକରେ ଫେକ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ବିଛାଇଥିଲେ ଜାଲ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 25, 2026 at 4:34 PM IST
CYBER FRAUD GANG ARRESTED, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନଲାଇନ୍ ନିବେଶରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ୨୯ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ୩ ଜଣ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ପୋଲିସ । ସେମାନେ ହେଲେ ହରିଶ କୁମାର (୧୯), ମହମ୍ମଦ ନୌଶାଦ ଅଲ୍ଲୀ ଓରଫ୍ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର (୩୫) ଏବଂ ମୟଙ୍କ (୨୦) । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହମ୍ମଦ ନୌଶାଦ ଅଲ୍ଲୀ ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ । ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ଓ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ନ ପଡିବାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ।
୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି । ତେବେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୫୯ ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏକ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଥିଲେ । ବିଜ୍ଞାପନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ଅଶୋକ କୁମାର ଓ ମୋହିତ ପାରିକ୍ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜକୁ Rovex Market ନାମକ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବରିଷ୍ଠ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଲଗାତାର ଫୋନ୍ କଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ ଜରିଆରେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲେ । ନିବେଶ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ସହ ଦୁଇଗୁଣା ଫାଇଦା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ୨୩ରୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ HDFC କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ୯ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଠାବ, ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୪ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରବଚକ ଶରଣାବିନ୍ଦ ଓଝା ଗିରଫ
ପରେ ତାଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବୋନସ୍ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଠକଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର M/s LP Enterprises ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ RTGS ଜରିଆରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଗେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହି ଆଉ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଠକ । ଏହିପରି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୋଟ ୨୯ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ । ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଠକମାନେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ । ଏନେଇ ଏତଲା କ୍ରମେ ସାଇବର ଥାନା ଜୁନ ୭ରେ ମାମଲା (ନଂ.୮୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା M/s LP Enterprises ଆକାଉଣ୍ଟର ଠିକଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛି । ଏହାସହ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଆଉ ୩ଟି ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର