ETV Bharat / state

ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା: ଟ୍ରେନରେ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ

ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ମେଡିକାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଆରପିଏଫ୍ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ।

RPF prompt action helped pregnant women to deliver twins swiftly in ROU GNPR Rajyarani Express
ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା: ଟ୍ରେନ ବଗିରେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବ କଲେ ଜଣେ ମହିଳା (Press Release)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 7:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ବଗିରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା । ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ( ଆରପିଏଫ୍) ର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର ଯାଆଁଳା ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଛି । ରାଉରକେଲା-ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା କଟକ ଆରପିଏଫ୍‌ ମହିଳା ଟିମ୍ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ । ସକାଳ ୬ଟା ୫୩ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆରପିଏଫ୍ ଟିମ୍ ।

ଆରପିଏଫ୍‌ ମହିଳା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏକ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇସାରିଥିଲେ । ଗର୍ଭରେ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଆରପିଏଫ୍ ତୁରନ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସେହି ଅଂଶକୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ଦେଇଥିଲେ । ଷ୍ଟେସନରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଜଣେ ସହ-ଯାତ୍ରୀ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସି ମା' ଓ ଶିଶୁର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ମେଡିକାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଆରପିଏଫ୍ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହିଳା ଜଣକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ।



ବର୍ତ୍ତମାନ ମା’ ଓ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ମାନବିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ସକାଳ ୭ଟା ରୁ ୭ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଆରପିଏଫ୍‌ର ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରେଳଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

RPF prompt action helped pregnant women to deliver twins swiftly in ROU GNPR Rajyarani Express
ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା: ଟ୍ରେନ ବଗିରେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବ କଲେ ଜଣେ ମହିଳା (Press Release)

କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ପକ୍ଷରୁ ମାନବିକତା ଓ ତତ୍ପରତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାଉରକେଲା–ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୧୧୭)ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ RPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ମା’ ଓ ଦୁଇ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK RPF PROMPT ACTION
PREGNANT WOMEN DELIVER TWINS TRAIN
ROURKELA GUNUPUR RAJYA RANI EXPRESS
ଟ୍ରେନ ବଗିରେ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ପ୍ରସବ
WOMEN DELIVER TWINS TRAIN CUTTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.