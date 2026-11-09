ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଡେଚୁଆଁ-ଲଖନପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି
Royal Bengal Tiger In Debrigarh: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ମହାବଳ ବାଘର ଉପସ୍ଥିତି l ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ମହାବଳ ବାଘ ।
Published : November 9, 2026 at 4:21 PM IST
ବରଗଡ/ସମ୍ବଲପୁର: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ମହାବଳ ବାଘ (Royal Bengal Tiger)ର ଚଳପ୍ରଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡେଚୁଆଁ-ଲଖନପୁର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଘଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନେଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଏଫଓ (DFO) ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଘଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ (Camera Trap)ରେ ମଧ୍ୟ ବାଘର ଫଟୋ କଏଦ ହୋଇଛି ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ମହାବଳ:
ଡିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପରୁ ମିଳିଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (NTCA) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂସ୍ଥାନ (WII) ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଫଟୋର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବା ପରେ ବାଘଟିର ଲିଙ୍ଗ, ଉତ୍ସ (କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ବାଘର ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଗତିବିଧି ପଥ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି । ଦୈନିକ ୨୭ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରେଲ୍ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି l ରାତି ସମୟରେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୩ ସ୍ତରୀୟ (3-layer) ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବର୍ଷ (ଦେଢ଼ ବର୍ଷ) ଧରି ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋମର୍ଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ (Electrocution) କାରଣରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବାଘ ଆସିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପୂରା ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି ।
କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ଦିନରାତି ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆଧାରିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ e-Eye® ଏଆଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟାୱାର ସହିତ ୧୮ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ (Real-time) ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏଆଇ ଟାୱାର ସହିତ ୫ଟି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ମେଶ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ (Wireless Mesh Networking) ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ୧୮ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସିଧାସଳଖ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ।
ଶିମିଳିପାଳ ବାଘଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ । ବିଶ୍ୱର ଦୁର୍ଲଭ କଳା ମହାବଳ ବାଘ (Melanistic Tigers) କେବଳ ଏହି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ବାଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଘ ଶିମିଳିପାଳରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ।
୨୦୨୩ ମସିହା ଶେଷଆଡ଼କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ପୁରୁଷ ମହାବଳ ବାଘ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ଐତିହାସିକ ଗତିବିଧି ବାଘଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କରିଡର ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆପଡ଼ାର ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ), କେନ୍ଦୁଝର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚ , କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ ସହ ସୀମାନ୍ତ କରିଡର ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଏହା ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ନିରାପଦ ଗମନାଗମନ (Inter-state Tiger Corridor) ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିରଳ ବଳିଆ କୁକୁରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ଡେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ ଡେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ; 71 କୋଟି ପାଣ୍ଠିକୁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ ଓ ସମ୍ବଲପୁର