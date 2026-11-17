'ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମହାବଳ'- NTCA: ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ 4 ଶିକାରୀ ଗିରଫ୍
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ମହାବଳ ବାଘର ଫଟୋ NTCAକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରଣା
Published : November 17, 2026 at 7:25 PM IST
SAMBALPUR DEBRIGARH TIGER, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 9, 2026ରେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ବାଘଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ଜାତୀୟ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NTCA) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂସ୍ଥାନ (WII) ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ l
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ମହାବଳ ବାଘର ଫଟୋ NTCAକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ବାଘର ଶରୀରର (Stripe-pattern) ମେଳ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ର ବାଘ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବାଘଟିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଶେଷ ଫଟୋ 2025 ମସିହା ମେ' 28 ତାରିଖରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା l ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବାଘଟି ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀରୁ ବାହାରି ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣାୱାପଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି l ଏହି ପୁରୁଷ ବାଘଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଡିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମିଳିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବାଘର ଫଟୋ ସହିତ ସଫଳତାର ସହ ମେଳ କରାଯାଇଛି । WIIର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା NTCA ଟାଇଗର ସେଲ୍ ର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଡା. ବିଲାଲ ହବିବ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ 4 ଶିକାରୀ ଗିରଫ୍
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଲଖନପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଟି ଗ୍ରାମର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ୪ ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ l
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ତିଲେଇମାଲ ଗ୍ରାମର ଏହି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କିଶୋର ଖମାରୀ (୪୬), ହିରାଧର ଭୁଏ (୪୨), ଆଶିଷ ଭୁଏ (୨୯) ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭୁଏ (୨୫) । ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ବନ ବିଭାଗର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ୫ କେଜି ୱାଇଣ୍ଡିଂ ତାର, ବିଭିନ୍ନ ଫାଶ, ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ୩ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଫାଶ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେନସିଂ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଜମିଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୨୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ୨୭ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୬,୦୦୦ କିମିରୁ ଅଧିକ ପାଦରେ ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି DFO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ୬୭ଟି ଇକୋ-ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି (EDC) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରତିଷେଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି l
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଏକ ପୁରୁଷ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରର ପ୍ରବେଶ ପରେ, ପାଖାପାଖି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗଦ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
"ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଗିରଫ କରିବା କିମ୍ବା ଅପରାଧର ଜବାବ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିପଦକୁ ରୋକିବା । ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ଗଢ଼ିବା," ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଡିଏଫଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛତିଶଗଡ଼ ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ଆସିଛି ମହାବଳ ବାଘ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର