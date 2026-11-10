ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
Royal Bengal Tiger Hunting: ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ବନ ବିଭାଗ ।
Published : November 10, 2026 at 2:42 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ । ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଜୋନ୍ (ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ) ଭିତରେ ଏହି ପୁରୁଷ ମହାବଳ ବାଘଟି ଏକ ସମ୍ବର ହରିଣର ସଫଳ ଶିକାର କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର-ବରଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ମହାବଳ ବାଘଟି ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ମହାବଳ ବାଘଟି ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଟୁରିଜିମ୍ (ପର୍ଯ୍ୟଟନ) ଜୋନ୍କୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ୪ଟି ସଫାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାଘଟିକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
‘ପରିବେଶରେ ଖାପଖୁଆଇ ପାରୁଛି ମହାବଳ ବାଘ’
ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଜୋନ୍ (ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ) ଭିତରେ ଏହି ପୁରୁଷ ମହାବଳ ବାଘଟି ଏକ ସମ୍ବର ହରିଣର ଶିକାର କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ବାଘଟି ଖାପଖୁଆଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଏହି ଘଟଣାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା DFO କହିଛନ୍ତି l
ସୁରକ୍ଷା ଓ କଡ଼ା ପାଟ୍ରୋଲିଂ:
ମହାବଳ ବାଘର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ନଦୀପଥ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶିକାରୀ, ଫାଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର:
ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଶିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ । ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି; ଅତି ନିକଟରୁ କଲରାପତରିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର