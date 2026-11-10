ETV Bharat / state

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

Royal Bengal Tiger Hunting: ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ବନ ବିଭାଗ ।

ROYAL BENGAL TIGER HUNTING
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ । ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍‌ ଜୋନ୍‌ (ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ) ଭିତରେ ଏହି ପୁରୁଷ ମହାବଳ ବାଘଟି ଏକ ସମ୍ବର ହରିଣର ସଫଳ ଶିକାର କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର-ବରଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ମହାବଳ ବାଘଟି ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ମହାବଳ ବାଘଟି ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଟୁରିଜିମ୍‌ (ପର୍ଯ୍ୟଟନ) ଜୋନ୍‌କୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ୪ଟି ସଫାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାଘଟିକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

‘ପରିବେଶରେ ଖାପଖୁଆଇ ପାରୁଛି ମହାବଳ ବାଘ’

ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍‌ ଜୋନ୍‌ (ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ) ଭିତରେ ଏହି ପୁରୁଷ ମହାବଳ ବାଘଟି ଏକ ସମ୍ବର ହରିଣର ଶିକାର କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ବାଘଟି ଖାପଖୁଆଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଏହି ଘଟଣାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା DFO କହିଛନ୍ତି l


ସୁରକ୍ଷା ଓ କଡ଼ା ପାଟ୍ରୋଲିଂ:

ମହାବଳ ବାଘର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ନଦୀପଥ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶିକାରୀ, ଫାଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।



ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର:

ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଶିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ । ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି; ଅତି ନିକଟରୁ କଲରାପତରିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା
ଡେବ୍ରିଗଡ ମହାବଳ ବାଘ ସମ୍ବର ଶିକାର
ROYAL BENGAL TIGER HUNT DEBRIGARH
DEBRIGARH SANCTUARY SECURITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.