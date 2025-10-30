ETV Bharat / state

ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ, ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ବାଘକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଦଚିହ୍ନ ଠାବ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ଼ାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ।

TIGER FOOT PRINTS
TIGER FOOT PRINTS (Etv Bharat)
Published : October 30, 2025 at 2:05 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପୁଣି ବାଘ ଆତଙ୍କ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଆଜିଆଣୀ ଗାଁ ନିକଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିମିଳିପାଳ କୋର ଏରିଆରୁ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ବାଘକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଠାବ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ହାତୀଗୋଡା ଓ ସାଲେଇବେଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ।

ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ ବାଘ:

ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମାଝୀ, ଏସିଏଫ ପ୍ରଭାତ କୁମାର କୁଅଁର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ସାତକୋଶିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ସମେତ ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ସହ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ଏହା ମହାବଳ ବାଘ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ମହାବଳ ବାଘ କାହାରି କୌଣସି କ୍ଷତି କରି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ବାଘର ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ସଚେତନ କରୁଛି ବନବିଭାଗ।


ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ତାରିଖରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବାଘର ଗତିବିଧି ବିଭାଗୀୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ତଥା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଡ଼ାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି:

ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶ ସହ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାଘ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସଚେତନ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ଼ାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ବାଘ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ତଥା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

