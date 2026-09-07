ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ରାଉରକେଲା ଦେଶରେ ନମ୍ବର-୧, ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ରାଜଧାନୀର ୩୬ ଓ ୩୦ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଗରେ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NCAP) ଅଧୀନରେ ଦେଶର ୧୩୦ଟି ସହରକୁ ନେଇ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : September 7, 2026 at 6:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ୩ ଲକ୍ଷରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗରେ ରାଉରକେଲା ୧୯୮.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଉରକେଲାକୁ ‘ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ସିଟି’ ଏବଂ ‘କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ଫର୍ ଅଲ୍’ ସହର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ ୧୯୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଫିରୋଜାବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗୁଣ୍ଟୁର ଓ ଅମରାବତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ୧୯୩.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଦିନା ଦସ୍ତଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସହରବାସୀ, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସହରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଫଗ୍ କ୍ୟାନନ୍ର ବ୍ୟବହାର, ମେକାନିକାଲ ସ୍ୱିପିଂ ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି।”
୩ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ତିନି ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସହରଗୁଡିକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଛି। ୧୯୮.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ କଳିଙ୍ଗନଗର ପ୍ରଥମ, ୧୯୬.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଅନୁଗୁଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ୧୯୩.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତାଳଚେର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେର ଭଳି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ରାଙ୍କିଂରେ ଉନ୍ନତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି।
ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାଙ୍କିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ୩ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗରେ କଟକ ୧୭୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୨୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ୧୭୦ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୨୪ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।
ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦବଦବା
ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛି। ୧୦ ହଜାରରୁ ୩୦ ହଜାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗର ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୩୬ ଓ ୩୦ ମିଳିତ ଭାବେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଶର ଅନେକ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ବିଏମ୍ସିର ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହି ମଡେଲକୁ ସହରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ।”
ସେହିପରି ୧୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗରେ ରାଉରକେଲାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୩ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୨ ଓ କଟକ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୪୩କୁ ୧୦ ହଜାରରୁ ୩୦ ହଜାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବାବେଳେ ରାଉରକେଲା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୪କୁ ୧୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NCAP) ଅଧୀନରେ ଦେଶର ୧୩୦ଟି ସହରକୁ ନେଇ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଓ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏନ୍ସିଏପି ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବୁଜ ହେବ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ: ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ନୋ ଭେହିକଲ୍ ଶନିବାର’ ଭଳି ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଖୁସି ଖବର, ସିଂହୀ ମାୟା ଦେଲା ୨ ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ