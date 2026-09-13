ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ ଗିରଫ; ଆୟଠାରୁ ୧୦୦% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ
ରାଉରକେଲାର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ଙ୍କୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରସେପସନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 13, 2026 at 7:20 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ଙ୍କୁ ଶନିବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଆହୁରି ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବର ରଘୁନାଥପୁରରେ ୨୭ ଶହ ବର୍ଗଫୁଟର ଦ୍ବିମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୪ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଉପକଣ୍ଠରେ ୩ଟି ରହିଛି । ସେହିପରି ୩୩.୯୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ମିଳିଛି ।
ଧନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଦୋକାନୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଦ ଦୋକାନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧନେଶ୍ୱର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି (OD-14AD-1314)ରେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା ।
ରାଉରକେଲାର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ଙ୍କୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରସେପସନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି।ଗତକାଲି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସତ୍ଉପାୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରସେପସନ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ଘରତଲାସୀରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା,୪ଟି ପ୍ଲଟ୍,ଜମା ୩୩.୯୭ ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଆଦି ମିଳିଛି।— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 12, 2026
ଉଦିତନଗରସ୍ଥିତ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା କଥା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ କହିଥିଲେ । ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରାଯିବା ପରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ନେଇ ଧନେଶ୍ୱର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ଧାରା ୧୩ (୧) (ଖ) ଅନୁଯାୟୀ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ମାମଲା ନଂ.୧୨ ତାରିଖ ୧୧.୦୯.୨୦୨୬ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ରାଉରକେଲାର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ଙ୍କୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରସେପସନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି । ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରସେପସନ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ଘର ତଲାସୀରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ୪ଟି ପ୍ଲଟ୍, ଜମା ୩୩.୯୭ ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଆଦି ମିଳିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ: ମଦ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ୫ ଲକ୍ଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର