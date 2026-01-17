ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା; ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଜଲ୍ଦା ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ କ୍ରାସରେ ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ । ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଫୁସ୍ଫୁସରେ ସଂକ୍ରମଣ:
ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ରାଉରକେଲା ଠାରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସରେ 47 ବର୍ଷୀୟ ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଟ ଓ କିଡନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁ ଜଟିଳ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ।
ହୃଦ୍ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ:
ଆହତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନ୍ନତି ଘଟିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ହୃଦ୍ଘାତ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଆଜି 17 ଜାନୁଆରୀ 2026 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:23 ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏୟାରଲାଇନ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ପୀଡିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛି ।
ଜଲଦାରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ୍:
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଜଲ୍ଦା ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ କ୍ରାସ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜଟିଳ ରହିଥିଲା । ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଏକକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାର ଜଲଦା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କ୍ଷେତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ।
ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ:
ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ମଝିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଆହତ ହୋଇଥିବା ଛଅ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିତା ସାହୁ (୫୦), ସବିତା ଅଗ୍ରୱାଲ (୩୫), ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ (୪୦), ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ (୪୬), ୨ ଜଣ ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନବୀନ କାଦାଙ୍ଗା ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତରୁଣ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାରର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
୨ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆହତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ।
