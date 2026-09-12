ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ: ମଦ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ୫ ଲକ୍ଷ

ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ଅଫିସ ଆଦି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Rourkela Excise Superintendent caught in Vigilance net: Was sending ₹5 lakh home through a liquor shop employee.
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ: ମଦ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ୫ ଲକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 8:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rourkela Excise Superintendent caught, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅବକାରୀ ବାବୁ । ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମଦ ଦୋକାନର ଜଣେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ବାସଭବନକୁ ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ଅଫିସ ଆଦି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଘର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼
ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ (ETV Bharat Odisha)



ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଦୋକାନୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଦ ଦୋକାନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧନେଶ୍ୱର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ( OD-14AD-1314)ରେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ଉଦିତନଗରସ୍ଥିତ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା କଥା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌କୁ କହିଥିଲେ । ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରାଯିବା ପରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ନେଇ ଧନେଶ୍ୱର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ।

TAGGED:

ODISHA VIGILANCE
ROURKELA VIGILANCE RAID
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍
EXCISE SUPERINTENDENT VIGILANCE
EXCISE SUPERINTENDENT VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.