ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ: ମଦ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ୫ ଲକ୍ଷ
ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ଅଫିସ ଆଦି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 12, 2026 at 8:13 AM IST
Rourkela Excise Superintendent caught, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅବକାରୀ ବାବୁ । ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମଦ ଦୋକାନର ଜଣେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ବାସଭବନକୁ ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ଅଫିସ ଆଦି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଘର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଦୋକାନୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଦ ଦୋକାନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧନେଶ୍ୱର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ( OD-14AD-1314)ରେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ଉଦିତନଗରସ୍ଥିତ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା କଥା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ କହିଥିଲେ । ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରାଯିବା ପରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ନେଇ ଧନେଶ୍ୱର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି; ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ୩ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଜେଲରେ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର