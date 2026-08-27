ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ମାମଲା, ବିହାରରୁ ଗିରଫ ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ
ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Published : August 27, 2026 at 12:15 PM IST
Prakash Paswan Arrested ସମସ୍ତିପୁର (ବିହାର): ବିଜେପିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଯୁବ ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ (35) ଗିରଫ । ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ ଘଟଣାରେ ପ୍ରକାଶ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରୁ ଫେରାର ଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 11 ଦିନ ପରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରଘୁନାଥପାଲି ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ (NBW) ଜାରି କରିଥିଲା ।
ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ:
ରାଉରକେଲାରେ ପାନପୋଷ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ । ଅଗଷ୍ଟ 15ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧିକ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ । ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ପ୍ରକାଶ ଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଆଉ 7 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
NBW ଜାରି ହୋଇଥିଲା:
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ରାଉରକେଲାର ପାନପୋଷ ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା । ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଜବତ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା । ଡିଆଇଜି (ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜ) ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 4ଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ।
ଗତାକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ବିହାର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଅଣାଯିବ ।
ତେବେ ବିଜେପି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା ।