ETV Bharat / state

ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ମାମଲା, ବିହାରରୁ ଗିରଫ ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ

ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

prakash paswan
ପ୍ରକାଶ ପାଶୱାନ (File photo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2026 at 12:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Prakash Paswan Arrested ସମସ୍ତିପୁର (ବିହାର): ବିଜେପିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଯୁବ ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ (35) ଗିରଫ । ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ ଘଟଣାରେ ପ୍ରକାଶ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରୁ ଫେରାର ଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 11 ଦିନ ପରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରଘୁନାଥପାଲି ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ (NBW) ଜାରି କରିଥିଲା ।

ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ:

ରାଉରକେଲାରେ ପାନପୋଷ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ । ଅଗଷ୍ଟ 15ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧିକ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ । ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ପ୍ରକାଶ ଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଆଉ 7 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

NBW ଜାରି ହୋଇଥିଲା:

ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ରାଉରକେଲାର ପାନପୋଷ ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା । ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଜବତ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା । ଡିଆଇଜି (ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜ) ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 4ଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ।

ଗତାକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ବିହାର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଅଣାଯିବ ।

ତେବେ ବିଜେପି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ

ଶରଣକୁଳ ପୂର୍ବତନ IIC ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ NBW, ଗିରଫ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚଢ଼ାଉ

TAGGED:

PRAKASH PASWAN ARRESTED
PRAKASH PASWAN ARREST IN BIHAR
ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ
ROURKELA CIRCUIT HOUSE FIREARM
BJP LEADER PRAKASH PASWAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.