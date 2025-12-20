ETV Bharat / state

ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ୍; ଅବସାଦରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା

ରାସ୍ତାକଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରୁ ଏସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା । ଲୋକଙ୍କୁ ପରଷୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ।

Roti Corner Bhubaneswar
ଅବସାଦରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 20, 2025

Updated : December 20, 2025

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାସ୍ତାକଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ମାନସିକ ଅବସାଦର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଭିଆନ୍ତି, ଯାହା ସର୍ବତ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ ଲାଗି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା କଥା କହିବୁ, ଯିଏ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ରୂପ ନେଇଛି । ଏପରି ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭୋଇ । ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ।

ଅବସାଦରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)

ରୁଚିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା :
ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ତା'ର ରୁଚି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସହରରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି । ଷ୍ଟା୍ର୍ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ପଛେ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ସବୁଠୁ ନିଆରା । ସହରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରୁଚିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ । ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ଘରୋଇ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ । ଏହା ହେଉଛି ସିଆରପି ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ 'ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର' । ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବରାଦି ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ । ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଭଳିକି ଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରସିବା ସହ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି 'ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର' ।

Home Style Odia Food
ରାସ୍ତାକଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭୋଇ (ETV Bharat Odisha)



ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟାଞ୍ଜନ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ରବିବାର ଆମିଷ ସହ ନିରାମିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଚାରି ଦିନ କେବଳ ନିରାମିଷ ହେଉଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ନିରାମିଷରେ ଭାତ, ରୁଟି, ଚକୁଳି, ପରଠା, ଉତ୍ତପମ୍ ସହ ଭେଜ ଥାଳି, ଛତୁ ଥାଳି, ପନୀର ଥାଳି, ଛତୁ, ପନୀର, ସନ୍ତୁଳା, ଡାଲି, ଡାଲମା, ତଡ଼କା, ଚଣା ମସଲା, ଆଳୁ ଦମ୍, ମିକ୍ସ ଭେଜ, କଡେଇ ପନୀର, ପନୀର ମସଲା, ମସଲା ମସରୁମ, ତାୱା ଭଜା ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟମ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆମିଷରେ ଚିକେନ୍ ଥାଳି, ମଟନ ଥାଳି, ଫିସ ଥାଳି, ଅଣ୍ଡା ଥାଳି, ଚିକେନ୍ କରି, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଚିକେନ୍ କସା, ମଟନ କରି, ଅଣ୍ଡା ପରାଠା, ମାଛ କରି, ଅଣ୍ଡା କରି, ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟମ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଠାରେ ଖାଇ ପାରିବେ ଓ ପାର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବରାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

Street Food To Restaurant
ଅବସାଦରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)



ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବେ ଏସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର :
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ତିନି ଫୁଟିଆ ଟେବୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ । ରୁଟି ସହ ସନ୍ତୁଳା, ଡାଲମାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ରାତିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଭଲ, ବିନା ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସକାଳ ଟିଫିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ଟିଫିନରେ ମଟର ତରକାରୀ ସହ ଚକୁଳି, ରୁଟି, ପରଠା, ଉପମା, ପୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ଚାହିଦା ବଢିବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଲା । ବସିକି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ସଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଚାହିଦା ବଢିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୋଟି କର୍ଣ୍ଣର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ ଏବେ ଏକ ଏସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ରୂପ ନେଇଛି ।

Street Food To Restaurant
ରାସ୍ତାକଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭୋଇ (ETV Bharat Odisha)


କିଏ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ?
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭୋଇ । ବୟସ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ । ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର । କହିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣରର ମାଲିକିଆଣି । କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କ୍ୟାସ ବକ୍ସ ପାଖରେ ବସିବା ଗ୍ରାହକ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି । ରୋଟି କର୍ଣ୍ଣରର ରୋଷେଇ ଘର ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ । ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରୀଆ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 1973 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଝିଅ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରାଣନାଥ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ କରିବା ପରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । 1995 ମସିହା ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ । ଶାଶୁ, ଶ୍ବଶୁର, ଦିଅର ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ପରିବାରିକ ଜୀବନ ।

Home Style Odia Food
ଭୁବନେଶ୍ବର ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର (ETV Bharat Odisha)



ଅବସାଦରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ :
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏମିତି ସୁଖରେ କଟୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଥାଏ । ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଵତ୍ତ୍ୱେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା । ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ଥିଲା ଆମ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି । ସମୟ କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନଜର ଓ ବ୍ୟବହାର । ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଅବସାଦର ବୁଢିଆଣି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା । ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ । ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ବାହାରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସ୍ଵାମୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକ କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ । ଘରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା । କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରେକ । ପୁନର୍ବାର ଘର ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆବଧ କରିଦେଲା ମହାମାରୀ ।

Street Food To Restaurant
ଭୁବନେଶ୍ବର ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର (ETV Bharat Odisha)



ଗୋଟେ ଟେବୁଲରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ରାସ୍ତା:
କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଲେ, ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ । ମହାମାରୀ ଯିବା ପରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା । କାହାର ସହଯୋଗ ନନେଇ କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ନହୋଇ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ 'ର' ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା, ଏହା ଭିତରେ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ । ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା । ତେଣୁ ଘର ଆଗରେ ରୁଟି ସହ ସଂତୁଳା ଓ ଡାଲମା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । କୋଭିଡ ପରେ ବିନା ତେଲ ମସଲା, ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ଗରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ଥିଲା । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା । ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସାହୁଙ୍କୁ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ।

Street Food To Restaurant
ରୁଚିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)
ସାମିଲ ହେଲେଣି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା : ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଯୋଡି ହୋଇ ଚାଲିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଜିନିଷପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
Roti Corner Bhubaneswar
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ (ETV Bharat Odisha)

'ରୁଟି, ସନ୍ତୁଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବ୍ୟବସାୟ'

ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, "କୋରନା ସରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି । ସୁସ୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା । ହୋଟେଲ୍ ଓ ଘରୋଇ ଖାଇବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ୍ ରହିଛି । ତେଣୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି । ଲୋକେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆଗକୁ ବଢିଲି । ରୁଟି, ସନ୍ତୁଳା ଓ ଡାଲମା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରିଚୟ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି । ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷରେ ଏହା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି । ମାତ୍ର ଦୁଇ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି କରିଥିବା ଯୋଜନା ବିରାଟ ରୂପ ନେଇ ସରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ 50 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଆଦୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି । "

Roti Corner Bhubaneswar
ରାସ୍ତାକଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରୁ ଏସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)


8 ଦିନରେ ଟପିଥିଲା 3 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବେପାର:
କେବଳ ରାତିରେ ରୁଟି ସହ ସନ୍ତୁଳା ଓ ଡାଲମା ବିକ୍ରି କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ 5 ଶହ ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ଆରମ୍ଭ କରିବାର 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେପାର 3 ହଜାର ଟପି ଯାଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ମଟର ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଚକୁଳି, ପରଟା କରିଥିଲି । ପରେ ମଧ୍ୟାନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 150ରୁ 200 ଜଣ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ୍ ପାର୍ଟି, ଜନ୍ମଦିନ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡର ଆସୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଶିଶିର ସରସ ମେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସାମିଲ ହେଉଛୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି ।

ROTI CORNER BHUBANESWAR
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ (ETV Bharat Odisha)
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା : ଏହି ହୋଟେଲର ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା ଭାବେ ମମତା ଜେନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଦୀପିକା ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ, ଶକୁନ୍ତଳା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଟିମରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର । ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା । କାଳେ ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ହୋଇଯିବ । ଲୋକେ କାଳେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଛି । ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛୁ ।"
Roti Corner Bhubaneswar
ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣର ସହ ସାମିଲ ହେଲେଣି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)
ନିସଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ ସଜାଡୁଛି ନୂଆ ପରିବାର : ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ 8 ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଏକଦମ୍ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତାଉ ଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲତା କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ ବିଶେଷ କାମ ନଥିବାରୁ ନିର୍ଜନ ଜୀବନ ବିତାଉ ଥିଲି । ତେଣୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲି । ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା । କେବେ କେଉଁଠି ବାହାରେ କାମ କରିନଥିବାରୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ନିଜର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ । ତେଣୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ । କାରଣ ଏଠାରେ ମୋତେ ପରିବାର ସହିତ ରହିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ।"
Roti Corner Bhubaneswar
ରୁଚିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)



ଏପରି କହିଲେ ଗ୍ରାହକ:

ସେହିପରି ଜଣେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ ନଜରୁଦ୍ଦିନ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, "ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୋଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ନିୟମିତ ଖାଉଛି । ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ । ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଭଲ ରହିଛି । ଦାମ ମଧ୍ୟ ପକେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିଛି । ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ । ତେଲ ମସଲା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ROTI CORNER BHUBANESWAR
LAKSHMIPRIYA BHOI ODISHA
BHUBANESWAR FOOD STORIES
DEPRESSION WITH DETERMINATION
STREET FOOD TO RESTAURANT

