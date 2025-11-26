ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରୁ ଜାତିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନଂ–11ରେ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବେ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 4.30ରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର 11 ନମ୍ବର ରୁମ୍ କୁ ଯିବେ।
Published : November 26, 2025 at 6:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ସହ ରାଜଭବନରେ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜଭବନ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନଂ–11 ରେ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 4.30ରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କୁ ପୁନର୍ବାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କୁ ମନେ ପକେଇବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର 11 ନମ୍ବର ରୁମ୍ କୁ ଯିବେ। ବିଧାନସଭା ତଳ ମହଲରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟ କକ୍ଷଟି, ଯେଉଁଠାରେ 2000ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଭାବେ ବସି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି —କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ମୁର୍ମୁ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ଭାଜପା ) ର ବିଧାୟିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2000ରୁ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ଓ ପରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସେ ଏହି କକ୍ଷକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନିଜର ବିଭାଗୀୟ କାମ, ଏହି ରୁମ୍ ନଂ-11ରେ କରୁଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓ ଫାଇଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରୁଥିଲେ। ବିଧାନସଭାର ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜାଇ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବ ପତ୍ର ରଖାଯାଇଛି । ନୂଆ କାର୍ପେଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁମରେ ବିଛା ଯାଇଛି । ବିଧାନସଭାର କର୍ମଚାରୀ ରୁମ ସାଜସଜ୍ଜାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4.20ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ସିଧା ବିଧାନସଭା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ପହଞ୍ଚି 4.30ରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ସଭାପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, “ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ 9 ବର୍ଷର ସେବା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ।"
ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଜୀବନ ରାଜ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଜୁନିୟର ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିକ୍ଷିକା ଭାବେ କାମ କରି 1997ରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। 2000ରେ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟିକା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2007ରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ‘ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁରସ୍କାର’ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ
ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିବେ ଯାହା ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜନିତୀର ନୂଆ ପରିଭାଷାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ରାଜନିତୀରେ ଯୋଗଦାନ, ଅନୁଭୂତି, ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୁପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର କଥା ଏବଂ ଜାଣିବାର ବଳିଷ୍ଠ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଡ ରାଜେନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି "ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା କମ୍ ଦେଝାଯାଏ ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଭିଭାଷଣ ରଖନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ହେଲେ ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ|"
କିପରି ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା?
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ଓ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଚାରି ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭା ଚାରି ପାଖ ଓ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଗତକାଲି ଟ୍ଵିନ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଓ ଆଜି ପୋଲିସ କମିଶନର ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 28 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର, ରାଜଭବନ ଓ ବିଧାନସଭାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଡିସିପି ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ, 20 ଜଣ ଏସିପି, 30 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ମହାମହିମ
ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରାଜଭବନକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି କାର୍କେଡ୍ ରିହରସଲ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ, ରାଜଭବନରୁ ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭାରୁ ରାଜଭବନ ଏବଂ ରାଜଭବନରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ରୁଟ୍ ରେ ରିହରସଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଜି ଛକ, ରାଜଭବନ ଯାଏ କୌଣସି ଗାଡି଼ ଯା’ଆସ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଅପରାହ୍ନ 4ରୁ ସାଢେ 4 ଯାଏଁ ରାଜଭବନ ଛକ - ଏଜି ଛକ - ପିଏମଜି ଛକ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ କରାଯିବ । ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 15ରେ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ପିଏମଜି ଛକ - ଏଜି ଛକ - ରାଜଭବନ ଛକ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ । ସେହିପରି 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସାଢେ 9ଟା ଯାଏ ରାଜଭବନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି଼ମଟର ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିନକ ପରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, 4 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର