ETV Bharat / state

Exclusive: ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ... ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ

ETV ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖ ମହମ୍ମହ ୱାହିଦଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରକେଟ୍ ଗାର୍ଲ ପ୍ରୀତିଶା; ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର କଥା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି

ROCKET GIRL PRITISHA
ETV ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖ ମହମ୍ମହ ୱାହିଦଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରକେଟ୍ ଗାର୍ଲ ପ୍ରୀତିଶା; ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର କଥା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 7:42 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଦିନେ ନିଜ ହାତରେ ରକେଟ୍ ତିଆରି କରି ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ। ଏକ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରୀରୁ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, DRDOରେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଉପରେ କାମ, ଆଉ ତା’ପରେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ Skyroot Aerospaceର ରକେଟ୍ ଟିମ୍। ଛୋଟବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଏକଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରୀତିଶାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ। ମହାକାଶ ଯାଏଁ ପ୍ରୀତିଶାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା, ଖାସ କରି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ।

ETV ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖ ମହମ୍ମହ ୱାହିଦଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରକେଟ୍ ଗାର୍ଲ ପ୍ରୀତିଶା; ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର କଥା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
  • ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟ...

ମହାକାଶରେ ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାର ଚିନ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ IT କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପଥ ବଦଳାଇନଥିଲେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ଏକାକୀପଣ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଚାଲିଲା। ରକେଟ୍‌ର ‘ବ୍ରେନ୍’ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆସିଥିଲା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରକେଟ୍ ପେଲୋଡ୍ ନେଇ ସଫଳତାର ସହ ଅର୍ବିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରୀତିଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟ।

ଆଗକୁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ମହାକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରୀତିଶାଙ୍କ ସହ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର କଥା।

ROCKET GIRL PRITISHA
ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ... ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ (ETV Bharat Odisha)
  • ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି ଅଂଶ:

ପ୍ରଶ୍ନ: ମହାକାଶ ଓ ରକେଟ୍ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କେବେ ଏବଂ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ?

ପ୍ରୀତିଶା: ଛୋଟବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମହାକାଶରେ ଥିବା ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି, ଦିନେ ନିଜର ରକେଟ୍ ତିଆରି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ମୋତେ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ?

ପ୍ରୀତିଶା: ସ୍କୁଲ ପରେ କଲେଜ ଏବଂ ତା’ପରେ B.Tech କଲି। ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସାଙ୍ଗ IT କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପଥ ବଦଳାଇନଥିଲି। B.Techର ଅଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଏକ ନୂଆ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲି। ସେଠାରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ Electrical Embedded କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ CTCରେ ଏକ କୋର୍ସ କଲି। ପରେ DRDO, ଡେରାଡୁନ୍‌ରେ ଚାକିରି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି।

ROCKET GIRL PRITISHA
ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ... ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: DRDO ପରେ Skyroot Aerospace କାହିଁକି ?

ପ୍ରୀତିଶା: ମୋର ମୂଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ Skyroot Aerospaceରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ସେଠାରେ ISROର ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଶାଳ ରକେଟ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସତ ହୋଇଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।

ପ୍ରଶ୍ନ: ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କ’ଣ ଥିଲା ?

ପ୍ରୀତିଶା: ମୋତେ ରକେଟ୍‌ର ‘ବ୍ରେନ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିନରାତି ଏଥିପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି। ଶେଷରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ରକେଟ୍ ପେଲୋଡ୍ ନେଇ ସଫଳତାର ସହ ଅର୍ବିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ସଫଳ ହେଲା, ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର।

ROCKET GIRL PRITISHA
ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ... ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ?

ପ୍ରୀତିଶା: ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରେ କାମ କରିବି। ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ରକେଟ୍ ଅର୍ବିଟ୍‌କୁ ପଠାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ନେବା। ମୁଁ ଭାରତକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ କାହାର ଅବଦାନ ସବୁଠୁ ବେଶି ?

ପ୍ରୀତିଶା: ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୋ ବାପା-ମାଆ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କହିବେ ?

ପ୍ରୀତିଶା: ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ଏକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା; କେବେ ବି ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ନାହିଁ।

‘ଝିଅ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି’

ମାଆ ପୁଷ୍ପଲତା ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି; ପ୍ରୀତିଶା ଛୋଟବେଳୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ତା’ର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି ଏବଂ କେମିତି ସେ ତାହାକୁ ସୁଧାରି ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲି। ଆଜି ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳ ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି।

ROCKET GIRL PRITISHA
ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ... ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ (ETV Bharat Odisha)

‘ତା’ର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଆଜି ସଫଳ କରିଛି’

ବାପା ବିରେଶ୍ୱର ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି; ମୋ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା’ର କର୍ମ ଓ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାକୁ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଗୁରୁଜନ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଭଲପାଇବା ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ 'ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍', ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ସହ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦେବ ମୁକ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

Last Updated : August 19, 2026 at 7:52 PM IST

TAGGED:

ROCKET GIRL PRITISHA
EXCLUSIVE INTERVIEW
ODISHA
PRITISHA BANERJEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.