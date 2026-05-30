Encounter: ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ, ୪ ଫେରାର୍
ଆହତ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗାନ୍ଧି ଛକ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟ ଚୌହାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : May 30, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 12:15 PM IST
JHARSUGUDA POLICE ENCOUNTER, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା : ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦମଘାଟ ମା’ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ପୋଲିସର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟ ଚୌହାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କଦମଘାଟ ନିକଟରେ କିଛି ଅପରାଧୀ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହାର ଜବାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୱରୂପ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ଫଳରେ ସେ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା । ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଏହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫେରାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ ଜୟ ଚୌହାନ ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ତା’ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଜି.ଆର.ରେଡ୍ଡୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଜି.ଆର୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଗତକାଲି ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଭିକମ୍ପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଟିମ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୟ ଚୌହାନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜୟ ଚୌହାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲଖନପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜୟ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ।"
"ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଆଇଜି ମହୋଦୟ ଓ ଡିଜିପି ମହୋଦୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ," ବୋଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଜି.ଆର୍ ରେଡ୍ଡୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Encounter: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଡିଲ୍, ପୋଲିସ କଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା