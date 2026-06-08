ଏନ୍ଏଚ୍-୫୩ରେ ଲୁଟ୍: OPTCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନଏଚ- ୫୩ର ଚୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : June 8, 2026 at 11:06 PM IST
LOOT ON NH 53, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଏନ୍ଏଚ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ୍ । ଏନ୍ଏଚ୍- ୫୩ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ । ସମସ୍ତ ଆଇନ୍ କାନୁନ୍ ଓ ପୋଲିସକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନଏଚ- ୫୩ର ଚୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ।
ଏନଏଚ- ୫୩ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଲୁଟେରା ମାନେ ଜଣେ OPTCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଟର ଶିକାର ଏହି OPTCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାପାଇଁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ଏହି OPTCLକର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଭୁବନ ଏନଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ୬ ନଂ ଓ୍ବାର୍ଡର ରାକେଶ କୁମାର ଦାସ ।
ରାକେଶ ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ଼ରେ କାମ କରନ୍ତି । ବାଇକ ଯୋଗେ ଘରୁ ବାହାରି ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତ OPTCL ଅଫିସକୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ୫୩ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଚୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗାଡି ରଖି ଏକ ଗଛମୁଳେ ରହି ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ ୫ ରୁ ୬ ଜଣ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ରାକେଶଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ।
ରାକେଶ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଦରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଶହ ଟଙ୍କା ରଖି ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ରାକେଶଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି NHAI ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ, କାନ୍ଧ, ଜଙ୍ଘ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ରାକେଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜବ କାଣ୍ଡ: ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ବନବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ, ୩ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ମାଈ ହାତୀ ସମେତ ସଦ୍ୟଜାତ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ, ୪ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ