ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ଡକାୟତି; ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଳଙ୍କାର
ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୮ ଜଣ ଡକାୟତ ଆନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : May 5, 2026 at 2:41 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି। ବେଦାନ୍ତ ଟାଉନସିପ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରେ ପଶି କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକାୟତ । ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଏ ନେଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯଶୋବନ୍ତ ହିଆଲ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୮ ଜଣ ଡକାୟତ ଆନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେମାନେ ଛୁରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଘରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପରେ ଲୁଟପାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଡ଼କାୟତମାନେ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ୧୫ ଭରିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଆନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହ ଖବରକାଗଜରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସାମ୍ୱାଦିକ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିସହିତ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯଶୋବନ୍ତ ହିଆଲ । ତେବେ ଏଭଳି ଡକାୟତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ନିକଟରେ ବେଦାନ୍ତ ଟାଉନ୍ ସିପ ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯିବାଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଡା ପାଟ୍ରୋଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
