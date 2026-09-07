ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି: କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ କଟକ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : September 7, 2026 at 4:04 PM IST
Dhenkanal Robbery, ଢେଙ୍କାନାଳ : ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ୟାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ । ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କବାଟର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଆଲମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସୁବେଦାର ଶିବରାମ ମହାକୁଡ଼ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତକାଲି କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ l ଘରର ଆଲମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଶିବରାମ ମହାକୁଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାତିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଶିବରାମ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
କାମାକ୍ଷାନଗରର ଘର ମାଲିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସୁବେଦାର ଶିବରାମ ମହାକୁଡ଼ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ରେ ଦୁଇ ଦିନ ଘରେ ନଥିଲୁ l ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କଟକ ମେଡିକାଲ l ଘରେ କେହିଁ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ l ରବିବାର ରାତିରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଛି l ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି l ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି l ଘରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ପୁଅର ୭/୮ମାସ ହେଲା ବିବାହ ହୋଇଥିଲା l ଘରେ ଥିବା ଆଲମାରି ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ଥିବା ସୁନା ହାର, ପୁଅର ବ୍ରେସଲେଟ୍, ମୁଦି, କାନଫୁଲ, ଚୁଡ଼ି ଆଦି ଚୋରି ହୋଇଛି l
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଯାଇଛି l ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଂଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୫ ବର୍ଷ ତଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ୩ ଦୋଷୀ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ