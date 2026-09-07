ETV Bharat / state

ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡକାୟତି: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିରେଇ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ମୁଖାପିନ୍ଧା ଅଜଣା ଯୁବକ ଗ୍ରାହକ ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଲେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 2.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗରେ ଧରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Robbery at gunpoint: Miscreants loot money from Utkal Gramin Bank in Sundargarh
ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡକାୟତି: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିରେଇ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 11:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SUNDARGARH BANK ROBBERY, ସମ୍ବଲପୁର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ କଡ଼ରେ ଥିବା କିରେଇ ନିକଟ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, କନ୍ଦାବାହାଲ ଶାଖା‌ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି । ଆଜି ଜଣେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଅଜଣା ଯୁବକ ଗ୍ରାହକ ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଲେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 2.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ରେ ଧରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି l

ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡକାୟତି: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିରେଇ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି (ସୋମବାର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା 15 ମିନିଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ସୂଚନା ପାଇ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୌଦାମିନୀ ନାଗ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ ନିର୍ମଳ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶାନ୍ତ ନୂତନ ସାମଦ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଟାଉନଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ଟିମ୍‌ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ କଡ଼ରେ ଥିବା କିରେଇ ନିକଟ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, କନ୍ଦାବାହାଲ ଶାଖା‌ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ କଡ଼ରେ ଥିବା କିରେଇ ନିକଟ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, କନ୍ଦାବାହାଲ ଶାଖା‌ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି । (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟେରା ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି l ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ରଜତ କୁମାର ଦାଶ, କ୍ୟାସିୟର ମମତା ଭୋଇ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୁକେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନୁରାବତୀ ମାଝୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥି‌ଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପରାହ୍‌ଣ ପ୍ରାୟ 3ଟା 15ରେ ଜଣେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଯୁବକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶି ହଠାତ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିଥିଲେ । ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବଢ଼ାଇ ଯାହା‌ ଟଙ୍କା ଅଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ କହିଲେ, ନଚେତ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟରେ କ୍ୟାସିୟର କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିବା 2 ଲକ୍ଷ 37 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ । ‌ଏହାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରିଲ୍‌ ଗେଟ୍‌କୁ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ମୁଖାପିନ୍ଧା ଅଜଣା ଯୁବକ ଗ୍ରାହକ ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଲେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 2.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗରେ ଧରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ l
ମୁଖାପିନ୍ଧା ଅଜଣା ଯୁବକ ଗ୍ରାହକ ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଲେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 2.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗରେ ଧରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ l (ETV Bharat Odisha)



ଏହା ପରେ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2021 ମସିହାରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ‌ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ତେବେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଡକାୟତ ବାରମ୍ବାର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଜର କରି ଅତି ସହଜରେ ଲୁଟ୍‌ କରି ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଥାନ୍ତି l

ଡକାୟତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କେତୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶାନ୍ତ ନୂତନ ସାମଦ କହିଛନ୍ତି l
ଡକାୟତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କେତୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶାନ୍ତ ନୂତନ ସାମଦ କହିଛନ୍ତି l (ETV Bharat Odisha)



ଡକାୟତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କେତୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶାନ୍ତ ନୂତନ ସାମଦ କହିଛନ୍ତି l ଏହାସହ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରୁଟର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି l ଏପରିକି ଡକାୟତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଇ ପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି l

ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟେରା ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି l
ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟେରା ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି l (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି: କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲୁଟ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗିରଫ ଲୁଟେରା; ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୁପା ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SUNDARGARH BANK ROBBERY
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି
SUNDARGARH BANK LOOT
UTKAL GRAMIN BANK
SUNDARGARH BANK ROBBERY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.