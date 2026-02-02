କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍: ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କା, ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି । ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଡକାୟତ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଏସପି ।
Published : February 2, 2026 at 10:47 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି । ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଏକ ଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ୮ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଡକାୟତ । ପ୍ରଥମେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୁରାଇ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଗତ ରାତି (ରବିବାର) ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିବାର ବାହାନା କରି ଘରେ ପସିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ପରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଲନା କରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି, ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଲକର୍ ଖୋଲି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟିନେଲେ । ଯିବା ସମୟରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଖୋଲି ଫେରାର୍ ହୋଇଗଲେ ।
୮ ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପସିଥିବା ବେଳେ, ୪୯ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଧଳା ସ୍କର୍ପିଓ ନିକଟରେ ଜଗିଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରେକି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଆଜି ଏଠାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାଡ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରକାଶ ଯେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଖିରେଇଡ଼ାଙ୍ଗିରି ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୀବ ଘଣାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ୭ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଦିଅ କହି ପ୍ରଥମେ ଘରର ରୋଷେୟାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ବନ୍ଧିବା ପରେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା । ସଞ୍ଜୀବ ଘଣାଙ୍କ ଘରେ ୭ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଟିକିଏ ଦିଅ ବୋଲି କହିବା ପରେ ରୋଷେୟା ପାଣି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆଲମୀରାର ଲକର ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛାନ୍ ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି । ଏଭଳି ଭାବେ ୨ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହେବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି l
ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି । ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଡକାୟତ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମେ ପାଟଣା ଥାନା ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଓ ପରେ ସଦର ଥାନା ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁରେ ନାଟକୀୟ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ମାଗି ଘରେ ପସି ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ । ମାତ୍ର ୩୦ମିନିଟ୍ ରେ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ ସ୍କୁଆଡ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଡ଼କାୟତ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର