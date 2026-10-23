ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ଲୁଟେରା: ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ଝାମ୍ପିନେଲେ ସୁନା ଚେନ୍
ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଯୁବତୀଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 23, 2026 at 9:02 PM IST
LOOT CASE IN BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଏପରି ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଯାଇଛି । ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିମୟୀ ନାୟକ । ଲୁଟ୍ ଚେନ୍ ର ଓଜନ ୧୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏନେଇ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ତୃପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ସାରିବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଏକ ପଲସର ବାଇକରେ ଦୁବୃତ୍ତ ଜଣକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଆସି ଚେନ୍ ଝାମ୍ପିନେଇ ପଳାଇଥିଲା । ତେବେ ଚେନରେ ଏକ ଲକେଟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାହା ପଡିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାହା ପାଇ ଫେରାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ସହ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଇଆଇସି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ମଧ୍ୟ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପିନେଇଥିଲେ । ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୨୫ ବେଳେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଭିଆଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରି ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚୋରି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର