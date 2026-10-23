ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ଲୁଟେରା: ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ଝାମ୍ପିନେଲେ ସୁନା ଚେନ୍

ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଯୁବତୀଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Robbers on the prowl in the capital: Gold chain snatched from a young woman in front of Manipal Hospital.
ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲା ଲୁଟେରା: ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ଝାମ୍ପିନେଲେ ସୁନା ଚେନ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2026 at 9:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

LOOT CASE IN BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଏପରି ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଯାଇଛି । ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିମୟୀ ନାୟକ । ଲୁଟ୍ ଚେନ୍ ର ଓଜନ ୧୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏନେଇ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲା ଲୁଟେରା: ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ଝାମ୍ପିନେଲେ ସୁନା ଚେନ୍ (ETV Bharat Odisha)



ତୃପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ସାରିବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଏକ ପଲସର ବାଇକରେ ଦୁବୃତ୍ତ ଜଣକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଆସି ଚେନ୍ ଝାମ୍ପିନେଇ ପଳାଇଥିଲା । ତେବେ ଚେନରେ ଏକ ଲକେଟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାହା ପଡିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାହା ପାଇ ଫେରାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।


ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ସହ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଇଆଇସି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିମୟୀ ନାୟକ ।
ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିମୟୀ ନାୟକ । (ETV Bharat Odisha)


ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ମଧ୍ୟ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପିନେଇଥିଲେ । ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୨୫ ବେଳେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଭିଆଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରି ନାହିଁ ।

TAGGED:

LOOT CASE IN BHUBANESWAR
CHAIN SNATCHING
ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ଲୁଟେରା
ଝାମ୍ପିନେଲେ ସୁନା ଚେନ୍
ROBBERS IN THE CAPITAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.