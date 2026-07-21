ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଘରୁ ଲୁଟିନେଲେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚୋରମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘରେ ପଶି ଠେଙ୍ଗା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟାଭୀତ କରାଇବା ପରେ ଲୁଟପାଟ୍ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 21, 2026 at 8:31 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ସାଆନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଡକାୟତି ହୋଇ ଯାଇଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ୩ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଗାଁର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି l ଏଥି ସହିତ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚୋରମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘରେ ପଶି ଠେଙ୍ଗା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପରେ ଲୁଟପାଟ୍ କରିଛନ୍ତି l
ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ସୁରେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ସାଆନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ଶିବମନ୍ଦିର ଏବଂ କନ୍ତିଓକାଟେଣୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ l ଏ ନେଇ ସାଆନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି ପୋଲିସ l
ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା15 ସମୟରେ ୩ ଜଣ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ପଶିଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭୁଜାଲି, ଛୁରୀ ଓ ଠେଙ୍ଗା ଥିଲା । ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧମକ ଚମକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ପୂରାଇ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ l ପରେ ଘରର ଆଲମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ୫ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ୧୦ ଭରି ସୁନା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ l'
ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁରେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, 'ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ହଠାତ ମୋତେ ଖଟରୁ ଘୋଷାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ । ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଆମେ ଭୟରେ କିଛି କହି ପାରି ନ ଥିଲୁ । ସେମାନେ ଯାହା ସୁନା ଥିଲା ସବୁ ନେଇ ପଳାଇ ଗଲେ। ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟା ବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ l'
ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମିଳିଥିବା ଶେଷ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃସାହସିକ ଡକାୟତି ! ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା