ETV Bharat / state

ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଘରୁ ଲୁଟିନେଲେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର

ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚୋରମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘରେ ପଶି ଠେଙ୍ଗା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟାଭୀତ କରାଇବା ପରେ ଲୁଟପାଟ୍ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Robbers loot gold ornaments worth Rs 15 lakh in dhenkanal
ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଘରୁ ଲୁଟିନେଲେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 8:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ସାଆନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଡକାୟତି ହୋଇ ଯାଇଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ୩ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଗାଁର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି l ଏଥି ସହିତ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚୋରମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘରେ ପଶି ଠେଙ୍ଗା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପରେ ଲୁଟପାଟ୍ କରିଛନ୍ତି l

ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ସୁରେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ସାଆନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ଶିବମନ୍ଦିର ଏବଂ କନ୍ତିଓକାଟେଣୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ l ଏ ନେଇ ସାଆନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି ପୋଲିସ l

ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା15 ସମୟରେ ୩ ଜଣ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ପଶିଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭୁଜାଲି, ଛୁରୀ ଓ ଠେଙ୍ଗା ଥିଲା । ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧମକ ଚମକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ପୂରାଇ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ l ପରେ ଘରର ଆଲମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ୫ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ୧୦ ଭରି ସୁନା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ l'

ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁରେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, 'ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ହଠାତ ମୋତେ ଖଟରୁ ଘୋଷାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ । ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଆମେ ଭୟରେ କିଛି କହି ପାରି ନ ଥିଲୁ । ସେମାନେ ଯାହା ସୁନା ଥିଲା ସବୁ ନେଇ ପଳାଇ ଗଲେ। ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟା ବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ l'

ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମିଳିଥିବା ଶେଷ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇ ନାହିଁ ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃସାହସିକ ଡକାୟତି ! ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା

TAGGED:

ROBBERS LOOT GOLD ORNAMENTS
DHENKANAL CRIME
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲୁଟ୍
୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ
LOOT AT DHENKANAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.