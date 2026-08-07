ETV Bharat / state

ଘଣ୍ଟାଏର ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲା ଅନେକ ରାସ୍ତା

ଟ୍ରପ ଲାଇନ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

Bhubaneswar inundated by 1-hour rain, many roads waterlogged
ଘଣ୍ଟାଏର ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲା ଅନେକ ରାସ୍ତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଘଣ୍ଟାଏର ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲା ଅନେକ ରାସ୍ତା (ETV Bharat Odisha)



ସନ୍ଧ୍ୟାର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦିରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍‌ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।

ପାଣି ଜମିଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ପୁଣି ଥରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି । ଅଳ୍ପ ସମୟର ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସହରରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।ଖବର ଲେଖା ହେବା ବେଳକୁ ସହରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ କିମ୍ବା ଜୀବନହାନିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା- ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋରଧା ଏବଂ ପୁରୀ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସହ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ରପ ଲାଇନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି । ଏହା ସମୁଦ୍ରପତନଠାରୁ ୦.୯ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାପିଛି । ଏହି ଦୁଇ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସାରା ରାତି ଛେଚିଲା; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଜଳମଗ୍ନ ରାଜଧାନୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ ଓ ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ; କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HEAVY RAIN ODISHA
BHUBANESWAR WATERLOGGING
LOW PRESSURE RAIN
ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର
BHUBANESWAR WATERLOGGING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.