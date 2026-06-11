ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍
ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ୨ରୁ ୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 11, 2026 at 10:15 PM IST
ODISHA DEEP SEA AND FISHING MISSION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମତ୍ସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ ମିଶନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶନ ଶୀର୍ଷକ, ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଂଶୀଦାର ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
କର୍ମଶାଳାକୁ ମତ୍ସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ମିଶନକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି (Blue Economy)କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ମିଶନ- ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପଦର ଉପଯୋଗ କରି ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ୨ରୁ ୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶନ- ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପର-ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ ୩୦-୪୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ରପ୍ତାନି ଆୟକୁ ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୫ବର୍ଷରେ ୧୫୦ଟି ନୂଆ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ୫୦୦ଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡଙ୍ଗାର ଆଧୁନିକୀକରଣ । ପାରାଦୀପ, ଧାମରା, ଚାନ୍ଦିପୁର ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମତ୍ସ୍ୟ ବନ୍ଦରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
୧୦୩ଟି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଆଁଳା ହାଚେରୀ ଓ ଫିଡ୍ ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ, ଜୋନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ଜିଓସ୍ପାସିଆଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ICAR-CIBA ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ICARର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ୫ଟି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 28ରେ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏସ, ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କସରତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର