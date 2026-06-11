ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍

ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ୨ରୁ ୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Roadmap of two major missions to strengthen the state's blue economy
ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 10:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA DEEP SEA AND FISHING MISSION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମତ୍ସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ ମିଶନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶନ ଶୀର୍ଷକ, ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଂଶୀଦାର ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

କର୍ମଶାଳାକୁ ମତ୍ସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ମିଶନକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି (Blue Economy)କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ମିଶନ- ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପଦର ଉପଯୋଗ କରି ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ୨ରୁ ୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶନ- ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପର-ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ ୩୦-୪୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ରପ୍ତାନି ଆୟକୁ ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୫ବର୍ଷରେ ୧୫୦ଟି ନୂଆ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ୫୦୦ଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡଙ୍ଗାର ଆଧୁନିକୀକରଣ । ପାରାଦୀପ, ଧାମରା, ଚାନ୍ଦିପୁର ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମତ୍ସ୍ୟ ବନ୍ଦରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

Roadmap of two major missions to strengthen the state's blue economy
ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

୧୦୩ଟି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଆଁଳା ହାଚେରୀ ଓ ଫିଡ୍ ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ, ଜୋନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ଜିଓସ୍ପାସିଆଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ICAR-CIBA ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ICARର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ୫ଟି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 28ରେ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏସ, ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କସରତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA DEEP SEA AND FISHING MISSION
BLUE ECONOMY
FISHERIES AND ANIMAL RESOURCES MINI
ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି
ODISHA DEEP SEA AND FISHING MISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.