ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଇଛି ରାସ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ

Ganjam Road Restoration Work: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇନେଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଗନ ଜେନା

Flood Hits Ganjam Visuals road damage
ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ଧୋଇହୋଇ ଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଞ୍ଜାମ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି ଛାଡି ଯାଇଛି ବିଭୀଷିକାର ଚିତ୍ର...ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ । ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦେଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ...କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ଏପରି କରାଳ ରୂପକୁ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲେ । ବନ୍ୟା-ବାତ୍ୟା ସବୁକିଛି ଉଜାଡି ଦେଇଛି...ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ରାସ୍ତା ବୟାନ କରୁଛି କିପରି ଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ମା’ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଆଛୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆରଡି ବିଭାଗର ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ।

ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଭାସିଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ଧୋଇନେଲା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା...

ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ମା’ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଆଛୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆରଡି ବିଭାଗର ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲା ।

Flood Hits Ganjam Visuals road damage
ପିଚୁ ଧୋଇହୋଇ ଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏପରି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗାଁଲୋକେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ । ନା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ । ଘର ଭିତରେ 6 ଫୁଟ୍‌ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଥିଲା ।’

Flood Hits Ganjam Visuals road damage
ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମରେ ଜୋରଦାର ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ କାମ ।’

Flood Hits Ganjam Visuals
ବନ୍ୟା ଛାଡିବା ପରେ ବିଲରେ ଲୋଟି ପଡିଛି ଧାନ ଫସଲ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି...

ବନ୍ୟା ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଛାଡିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଆରଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରାଗଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ।

Road Restoration Work In Ganjam Flood Hits Area
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଛୁଲି ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମରାମତି କରାଯିବ ।

Road Restoration Work In Ganjam Flood Hits Area
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର: ୨୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା

'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍; କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ୮ ଜଣିଆ ଟିମ୍

'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍; ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଳିବ 1.30 ଲକ୍ଷ, ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଉଠାଦୋକାନୀ ଯାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ

TAGGED:

ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ
ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା
GANJAM ROAD RESTORATION WORK
FLOOD HITS PURUSHOTTAMPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.