ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଇଛି ରାସ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ
Ganjam Road Restoration Work: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇନେଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଗନ ଜେନା
Published : November 2, 2026 at 11:05 AM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି ଛାଡି ଯାଇଛି ବିଭୀଷିକାର ଚିତ୍ର...ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ । ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦେଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ...କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ଏପରି କରାଳ ରୂପକୁ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲେ । ବନ୍ୟା-ବାତ୍ୟା ସବୁକିଛି ଉଜାଡି ଦେଇଛି...ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ରାସ୍ତା ବୟାନ କରୁଛି କିପରି ଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ମା’ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଆଛୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆରଡି ବିଭାଗର ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ।
ରାସ୍ତା ଧୋଇନେଲା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା...
ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ମା’ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଆଛୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଛୁଲି ଠାରୁ କୁମାରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆରଡି ବିଭାଗର ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲା ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏପରି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗାଁଲୋକେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ । ନା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ । ଘର ଭିତରେ 6 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଥିଲା ।’
ଏନେଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମରେ ଜୋରଦାର ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ କାମ ।’
ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି...
ବନ୍ୟା ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଛାଡିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଆରଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରାଗଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଛୁଲି ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମରାମତି କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ